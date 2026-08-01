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Композитор DOOM Мик Гордон сравнил создание игровых саундтреков с археологией
Battlestate Games анонсировала бесплатный боевой пропуск для Escape from Tarkov
Для Serious Sam: Shatterverse стартовал второй этап открытого тестирования в Steam с важными улучшениями геймплея
Для The Lord of the Rings Online анонсировано дополнение "The Wolves of Mordor"
Фото женских ступней из Black Flag Resynced набрало почти 200 тысяч лайков - разработчики озадачены и просят объяснить
Геймеров призвали требовать настоящую оптимизацию игр вместо покупки дорогого железа
3D-печатная труба высотой 110 см снизила температуру Ryzen 7 9800X3D с 90 C до 71 C без использования вентиляторов
Наш ответ Commandos: авторы тактической "Разведки: 1944" раскрыли новые детали игры
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Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
От Commodore 64 до Counter-Strike 2: интервью с Мин Ли о Valve, Rust и его новом шутере
Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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