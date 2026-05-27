"Галка" и подводный мир: авторы Assassin's Creed: Black Flag Resynced опубликовали пачку живописных концепт-артов

Вслед за разбором геймплейных механик морских сражений и боевой системы разработчики из Ubisoft решили поделиться детальным взглядом на художественную часть проекта, выложив целую галерею впечатляющих концепт-артов к Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Главной звездой визуальных материалов предсказуемо стал легендарный корабль Эдварда Кенуэя — бригантина «Галка». Новая подборка концептов подробно иллюстрирует как судно в открытом море и спокойных бухтах в лучах обновленного глобального освещения движка Anvil, так и элементы его конструкции. Создатели в мельчайших деталях показали проработку ключевых модулей корабля: заостренный таранный нос для абордажных атак, обновленный штурвал, кормовую часть и детально прорисованную капитанскую каюту. Особое внимание поклонников привлекла классическая и всеми любимая стандартная носовая фигура судна — резная птица, украшающая форштевень, выглядит на скринах предельно аутентично.

Для контраста с компактной «Галкой» авторы представили арты массивных военно-морских кораблей. Игроки могут полюбоваться мрачным величием флагманского пиратского судна Черной Бороды — фрегата «Месть королевы Анны», пугающего врагов иссиня-черными парусами, а также величественным британским военным линейным кораблем с богатым позолоченным декором.

Еще один блок концептов сместил фокус с наземных пейзажей Карибского моря прямиком на морское дно.

Спуститься в морские глубины и взять управление заветным штурвалом геймеры смогут в самое жаркое время сезона: официальный запуск ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced назначен на 9 июля 2026 года для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и персональных компьютеров.