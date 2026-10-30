GamesVoice показала русский дубляж трейлера Assassin's Creed Black Flag Resynced и продолжает сбор средств на озвучку

Студия GamesVoice представила трейлер Assassin’s Creed Black Flag Resynced с профессиональной русской озвучкой. Ролик демонстрирует, как может звучать ремейк пиратского приключения Ubisoft на русском языке. Одновременно команда продолжает краудфандинговую кампанию, запущенную ранее для финансирования полноценного дубляжа. На реализацию проекта необходимо собрать 1,4 млн рублей.

Перенести звуковые дорожки из оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag 2013 года не получится. Специалисты GamesVoice изучили файлы обеих версий и выяснили, что в Resynced существенно переработана значительная часть сюжетного и диалогового контента. По оценке студии, изменения затронули около половины материала, поэтому прежняя озвучка не подойдёт для нового издания.

Вместо адаптации старых записей команда планирует создать дубляж практически с нуля. К работе собираются привлечь профессиональных актёров, а ключевых персонажей намерены полностью переозвучить.

Представленный ролик стал ещё одним способом показать потенциальным сторонникам, каким может получиться результат. Однако для завершения работы GamesVoice по-прежнему нужна финансовая поддержка поклонников серии. От успеха продолжающегося сбора зависит, удастся ли выпустить полноценную русскую озвучку вместе с ремейком.