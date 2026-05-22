Геймдиректор Assassin's Creed Black Flag Resynced объяснил, почему именно четвертая часть получила ремейк

Анонс ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced вызвал у фанатов не только восторг, но и опасения — многие переживают, как бы обновленная версия не испортила культовую классику 2013 года. Геймдиректор Ричард Найт (Richard Knight) рассказал, как разработчики из Ubisoft Singapore находят баланс между бережным отношением к оригиналу и нововведениями, а также почему выбор пал именно на эту игру.

По словам Найта, решение сделать ремейк именно четвертой части далось студии очень легко, так как оригинальная Black Flag идеально сочетает в себе все ключевые элементы успешного проекта:

«Мы стараемся думать о том, что представляет собой бренд: это разный опыт, разные исторические эпохи, разные харизматичные персонажи. И когда вы смотрите на Black Flag, вы понимаете: так, отличный персонаж — есть, великолепный сеттинг, Карибы — есть! Вы можете быть и пиратом, и ассасином — игра соответствует всем критериям. А еще она подходит под финальный критерий: игра уже достаточно старая, и хотя она все еще держится бодрячком, мы поняли, что можем привнести в нее массу всего интересного».

Создание ремейка заняло у Ubisoft Singapore порядка трех лет. Перед разработчиками стояла ключевая задача — обновить техническую составляющую, не сломав при этом уникальную атмосферу оригинала.

«Я надеюсь, что неизменным останется сам дух игры. То есть, даже если механики изменятся и вы сможете приседать в любом месте, вы все равно поймаете себя на мысли: „О, в Resynced я испытываю те же самые чувства“».

Игра выйдет 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.