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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 330 оценок

Глава Assassin's Creed Black Flag Resynced попросил игроков не забывать о ремейке после выхода GTA 6

IKarasik IKarasik

Игровой директор Assassin's Creed Black Flag Resynced Ричард Найт намекнул, что Ubisoft планирует долго поддерживать ремейк после релиза. Хотя официальную дорожную карту разработчики не представили, студия уже готовит обновления и рассматривает идеи для будущего контента.

Разработчики не собираются оставлять Black Flag Resynced без внимания после релиза. Ubisoft намерена выпускать обновления с исправлениями и улучшениями.

Говоря о сроках поддержки, разработчик не стал раскрывать подробности, но с улыбкой обратился к игрокам: «Пожалуйста, играйте в нашу игру, когда выйдет GTA 6». Эта фраза может намекать, что Ubisoft рассчитывает удержать аудиторию даже после релиза одного из самых ожидаемых проектов последних лет.

Кроме того, Найт подтвердил, что внутри команды уже обсуждаются идеи для DLC. Однако никаких официальных анонсов пока не было, а возможные дополнения, по его словам, будут сосредоточены на истории Эдварда Кенуэя.

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15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
stephenBROP

оказывается гта 6 никому и не нужна если её не будет на диске

14
Destroited

Как можно забыть об этой херне с деувой, будем и на смертном одре помнить.

8
Neko-Acheron

Я уже и о gta 6 забыл ))

7
AndrewSolt
«Пожалуйста, играйте в нас, когда выйдет GTA 6»

А зачем? Это же просто одиночная игра - прошел и удалил. Там нет контента за которым нужно возвращаться. В крайнем случае вернуться через пару лет, при наличии большого количества контентных обновлений.

7
KIBERMAX
Хотя официальную дорожную карту разработчики не представили, студия уже готовит обновления и рассматривает идеи для будущего контента.

Бедные Юбики как же они игру оставят без "скинов", на релизе assassin's creed valhalla была норм игрой, как только начали мусор добавлять всё игра было не возможно.

4
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