Глава Assassin's Creed Black Flag Resynced попросил игроков не забывать о ремейке после выхода GTA 6

Игровой директор Assassin's Creed Black Flag Resynced Ричард Найт намекнул, что Ubisoft планирует долго поддерживать ремейк после релиза. Хотя официальную дорожную карту разработчики не представили, студия уже готовит обновления и рассматривает идеи для будущего контента.

Разработчики не собираются оставлять Black Flag Resynced без внимания после релиза. Ubisoft намерена выпускать обновления с исправлениями и улучшениями.

Говоря о сроках поддержки, разработчик не стал раскрывать подробности, но с улыбкой обратился к игрокам: «Пожалуйста, играйте в нашу игру, когда выйдет GTA 6». Эта фраза может намекать, что Ubisoft рассчитывает удержать аудиторию даже после релиза одного из самых ожидаемых проектов последних лет.

Кроме того, Найт подтвердил, что внутри команды уже обсуждаются идеи для DLC. Однако никаких официальных анонсов пока не было, а возможные дополнения, по его словам, будут сосредоточены на истории Эдварда Кенуэя.