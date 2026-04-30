Игроки хотят бойкотировать Assassin's Creed Black Flag Resynced из-за одной небольшой детали

Ubisoft столкнулась с призывами к бойкоту Assassin's Creed Shadows, но в конечном итоге они оказались в значительной степени неэффективными. Игра имела успех, и французская компания смогла вздохнуть с облегчением. Однако теперь игроки критикуют Assassin's Creed Black Flag Resynced по совершенно другой причине.
На физическом носителе бокс-сета игры указано, что для установки потребуется подключение к интернету. Это относится как к американской, так и к европейской версиям. Другими словами, игрокам, купившим диск, всё равно придётся загрузить некоторые данные из интернета для запуска игры.
В настоящее время неизвестно, почему Ubisoft выбрала такое решение. Возможно, игра слишком большая, чтобы поместиться на одном Blu-ray диске, и издатель не хотел выпускать двухдисковое издание. Также возможно, что это решение похоже на «игровой ключ-диск», то есть диск скорее выполняет функцию ключа, чем диска с полной версией игры.
Сообщество отреагировало на это крайне негативно. Некоторые фанаты уже объявили бойкот, назвав физический релиз «подставкой для чашки». Есть комментарии о том, что даже поклонники оригинальной Black Flag не купят ремейк, если для установки игры потребуется подключение к интернету.
Проблема гораздо шире, чем просто одна игра. Игроки всё чаще жалуются на то, что физические релизы перестали быть по-настоящему физическими. Если серверы Sony или Ubisoft выйдут из строя, диска может просто не хватить для установки игры. И это больше всего раздражает сообщество.
Стоит отметить, что европейское издание Assassin's Creed Black Flag Resynced будет включать постер, артбук и внутриигровые бонусы, которые игроки в США не получат.
но наши соевые зумерки будут до кровавых соплей его защищать пока им мамка дает денюжку на старенькую подкрашенную игру с денуво
люди в интернете критикуют, что игре нужен интернет
на пека давно не осталось физических релизов и у всяких стимов и онлайн дрм требовалось подключение к инету даже для физических игр
Вьетнамские флэшбеки из Assassins Creed 2, когда игра мгновенно вставала в блокировку, стоило интернету пропасть хоть на секунду.
У Fallout 76 вместо дисков картонные кругляши вкладывали - и всем было пофиг.
https://www.playground.ru/fallout_76/news/v_korobke_fallout_76_vmesto_diska_prodayut_kusok_kartona-324943
Но стоило только ремастеренной классике спалиться на куда более невинном грешке, как Свидетели Соснолей Без Приводов и прочих "ну ты чо не на гигабитном канале а?" резко начинают переобуваться...