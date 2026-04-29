Игроки не понимают как сцена после шторма в Assassin's Creed Black Flag Resynced стала солнечной

После недавнего показа обновлённой версии Assassin’s Creed Black Flag Resynced внимание фанатов привлекла не только улучшенная графика, но и странные изменения в одной из важных сцен.
Речь идёт о моменте, где главный герой Эдвард Кенуэй впервые знакомится с Адевале сразу после выхода из мощного шторма. В оригинале сцена сопровождалась мрачной погодой, вспышками молний и напряжённой атмосферой, подчёркивающей опасность только что пережитого урагана.
Однако в новой версии игроки заметили совершенно иную картину: ясное небо, спокойное море и практически полное отсутствие признаков недавней бури. По мнению фанатов, такое изменение полностью меняет восприятие сцены и снижает её драматизм.
В сообществе активно обсуждают, почему разработчики пошли на подобный шаг. Многие считают, что дело может быть в новой системе динамической погоды, которая потенциально влияет даже на заранее поставленные катсцены. При этом игроки отмечают, что в данном случае погодные условия должны быть строго зафиксированы, поскольку они напрямую связаны с сюжетом.
Некоторые пользователи также предполагают, что показанные материалы ещё не отражают финальное качество игры — на кадрах присутствует отметка о незавершённой версии. Это оставляет надежду, что спорные изменения могут быть пересмотрены к релизу.
жесть. нашли к чему докопаться. зачастую после ливня проходит минут 10 и небо снова становится чистым. что за придирка на пустом месте?
думаю вопрос только в динамичной погоде, которая не была настроена для конкретной катсцены, всётаки пока что in progress
после шторма всегда солнечно. слово ПОСЛЕ об этом явно говорит
