Инсайдер: Assassin's Creed Black Flag Remake не появится на State of Play, но релиз уже в планах

По словам инсайдера Shinobi602, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag не появится на ближайшем выпуске State of Play, но его официальное представление и выпуск уже запланированы и, по словам источника, «ждать осталось не долго». Это указывает на то, что у проекта есть установленный график, даже если Sony‑шоу не станет площадкой для анонса.

State of Play — регулярная шоу‑платформа Sony; Ubisoft часто использует собственные мероприятия (Ubisoft Forward) или отдельные анонсы, поэтому студия может предпочесть другую площадку для презентации.

Если анонс и релиз действительно «установлены», это может означать, что Ubisoft планирует крупную маркетинговую кампанию и выбрала другой событие/дорожную карту для презентации (собственный Ubisoft Forward, отдельный цифровой ивент, прямой релиз итд.)