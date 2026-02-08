Инсайдер: Assassin's Creed Black Flag Remake не появится на State of Play, но релиз уже в планах

По словам инсайдера Shinobi602, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag не появится на ближайшем выпуске State of Play, но его официальное представление и выпуск уже запланированы и, по словам источника, «ждать осталось не долго». Это указывает на то, что у проекта есть установленный график, даже если Sony‑шоу не станет площадкой для анонса.
State of Play — регулярная шоу‑платформа Sony; Ubisoft часто использует собственные мероприятия (Ubisoft Forward) или отдельные анонсы, поэтому студия может предпочесть другую площадку для презентации.
Если анонс и релиз действительно «установлены», это может означать, что Ubisoft планирует крупную маркетинговую кампанию и выбрала другой событие/дорожную карту для презентации (собственный Ubisoft Forward, отдельный цифровой ивент, прямой релиз итд.)
Если стелс миссии вырежут, может и получится норм игра
Если нет то будет калом как и оригинал
ты дебил ? это самое нормальное что было в игре клоун ты ебанутый
А смысл, Папичу все равно заказали оригинал.
Ebisoft ну хоть эту игру не отменяй.
походу им уже надо заканчивать план курить
Только будет не Remake, а remastered простой и то в плохом исполнении 🤷🤷🤷
не удивлюсь, если и его отменят