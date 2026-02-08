ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 939 оценок

Инсайдер: Assassin's Creed Black Flag Remake не появится на State of Play, но релиз уже в планах

TheSkoofLord TheSkoofLord

По словам инсайдера Shinobi602, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag не появится на ближайшем выпуске State of Play, но его официальное представление и выпуск уже запланированы и, по словам источника, «ждать осталось не долго». Это указывает на то, что у проекта есть установленный график, даже если Sony‑шоу не станет площадкой для анонса.

State of Play — регулярная шоу‑платформа Sony; Ubisoft часто использует собственные мероприятия (Ubisoft Forward) или отдельные анонсы, поэтому студия может предпочесть другую площадку для презентации.

Если анонс и релиз действительно «установлены», это может означать, что Ubisoft планирует крупную маркетинговую кампанию и выбрала другой событие/дорожную карту для презентации (собственный Ubisoft Forward, отдельный цифровой ивент, прямой релиз итд.)

23
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
agula98

Если стелс миссии вырежут, может и получится норм игра

Если нет то будет калом как и оригинал

9
Destroited
Если стелс миссии вырежут, может и получится норм игра

ты дебил ? это самое нормальное что было в игре клоун ты ебанутый

6
Real Slim Shady

А смысл, Папичу все равно заказали оригинал.

3
Заминированный тапок

Ebisoft ну хоть эту игру не отменяй.

1
Destroited
но релиз уже в планах

походу им уже надо заканчивать план курить

1
CRAZY rock GAME

Только будет не Remake, а remastered простой и то в плохом исполнении 🤷🤷🤷

ConciseYu

не удивлюсь, если и его отменят