Инсайдер раскрыл содержимое коллекционного издания Assassin's Creed Black Flag Resynsced

Ни одна новая игра от Ubisoft не обходится без различных изданий, включая супер-издание. Поэтому вас не должно удивить, что у Assassin’s Creed Black Flag Resynced будет особое коллекционные издания, включающее множество вкусностей для фанатов.
Insider Gaming сообщил, что оно включает в себя следующие предметы:
- Большая, блестящая чёрная коробка коллекционного издания.
- Красивая фигурка Эдварда Кенуэя, сидящего на сундуке с сокровищами.
- Блокнот с внутриигровой информацией о Кенуэе, включая его дневниковые записи и мысли.
- Брошь.
- Карта.
