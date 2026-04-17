Инсайдер: Ремейк Black Flag сохранит классическую структуру без RPG-элементов последних частей

Том Хендерсон поделился свежими инсайдами об Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, пролив свет на масштаб будущих изменений. По словам журналиста, проект станет не просто косметическим ремастером, а полноценным ремейком с «полностью переработанным» геймплеем и новым контентом. Это известие подогрело интерес аудитории, которая уже давно ждет возвращения к золотому стандарту серии.

Главной новостью для фанатов стало подтверждение того, что игра сохранит свою классическую структуру. Несмотря на глубокую модернизацию, Resynced не превратится в масштабную RPG в стиле Valhalla или Odyssey с их бесконечной прогрессией и уровнями врагов. Информация об этом появилась после закрытой презентации Ubisoft, которую издатель провел для прессы вместо ранее отложенного публичного показа.

Что касается сроков, то официальный анонс обновленной «четверки» ожидается уже в конце апреля. В то же время инсайдеры указывают на возможную дату релиза — 9 июля 2026 года. На фоне последних спорных релизов компании, столь скорый выход проверенной временем классики может стать для Ubisoft важным шагом по восстановлению репутации.

Ставки на этот ремейк крайне высоки, ведь Black Flag до сих пор считается одной из лучших игр в серии наравне с Assassin’s Creed 2. Поклонники ждут не просто улучшения графики, а настоящего шедевра, который бережно перенесет атмосферу пиратских приключений на современные платформы. Теперь успех проекта зависит от того, сможет ли Ubisoft оправдать доверие ветеранов серии.