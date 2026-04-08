Инсайдер сообщает, что ремейк Assassin's Creed Black Flag анонсируют 16 апреля

Новый отчёт утверждает, что ремейк Assassin’s Creed Black Flag, получивший название Resynced, будет анонсирован на следующей неделе. Об этом сообщает пользователь ResetERA BlackBate, который заявил, что анонс в настоящее время запланирован на 16 апреля.

Инсайдер Том Хендерсон также сообщает, что анонс на 16 апреля был запланирован уже некоторое время назад, часто упоминая «середину апреля» в подкасте Insider Gaming.

Согласно внутренней документации, полученной инсайдером, игра запланирована на второй квартал 2027 финансового года, то есть на период с июня по август текущего года. Некоторые источники предполагают, что игра выйдет в июле, но, учитывая склонность Ubisoft задерживать или вовсе отменять свои игры, рекомендуется отнестись к этой дате с осторожностью.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced станет поворотным моментом для Ubisoft, поскольку это один из главных релизов французского издателя в этом финансовом году.