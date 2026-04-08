Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Инсайдер сообщает, что ремейк Assassin's Creed Black Flag анонсируют 16 апреля

monk70 monk70

Новый отчёт утверждает, что ремейк Assassin’s Creed Black Flag, получивший название Resynced, будет анонсирован на следующей неделе. Об этом сообщает пользователь ResetERA BlackBate, который заявил, что анонс в настоящее время запланирован на 16 апреля.

Инсайдер Том Хендерсон также сообщает, что анонс на 16 апреля был запланирован уже некоторое время назад, часто упоминая «середину апреля» в подкасте Insider Gaming.

Согласно внутренней документации, полученной инсайдером, игра запланирована на второй квартал 2027 финансового года, то есть на период с июня по август текущего года. Некоторые источники предполагают, что игра выйдет в июле, но, учитывая склонность Ubisoft задерживать или вовсе отменять свои игры, рекомендуется отнестись к этой дате с осторожностью.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced станет поворотным моментом для Ubisoft, поскольку это один из главных релизов французского издателя в этом финансовом году.

Alex Energy

Ура, нас снова ждут потрясающе красивый мир и однообразные тонны геймплея😅

Сиделец на зоне

Игра нормальная, базару нет, базар-вокзал, но сам не играл. Рикомендую!

Denis Kyokushin

Лишь бы оригинал не трогали

qDan

Памятуя о том, как похабно переиздали "АС 3" - на 99% уверен что Иф Геймо жидко обгадится и сейчас, порезав всё лучшее что было в игре, испортив персонажей пластиковостью, запоров анимации и напичкав игру тоннами новых багов. Бонусные очки за приделывание внутреннего донатного магазина. Ну и восстановление и обновление сетевого режима - в сделку явно не входит.

По итогу, вангую ещё -300 выкинутых УгСофтохополов и закрытие пары мелких внутренних студий.

saa0891

Как то слабо верится учитывая что у Юбисофт с ремейками одни обсёры, хотя я очень бы хотел получить ремейк Черного флага так это не только одна из последних классных и годных игр в серии но и вообще в целом игра просто офигенная шикарный пиратский сеттинг и отличные морские сражения, то время когда Юбисофт еще делали годные игры и могли действительно удивлять и радовать не то что их сегодняшнее унылое конвейерное го8но которое даже бесплатно нахрен не вперлось.