ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 946 оценок

InsiderGaming: ремейк Assassin's Creed: Black Flag покажут в апреле

TheSkoofLord TheSkoofLord

InsiderGaming сообщает, что ремейк Assassin’s Creed: Black Flag, по ожиданиям, будет официально представлен в апреле. По данным издания, релиз проекта был отложен за пределы текущего «физического» года, однако последние слухи указывают на анонс в следующем месяце.

«Одна из игр, которая всё ещё в разработке — это ремейк Assassin’s Creed: Black Flag. Последние слухи предполагают, что релизный анонс состоится в апреле после того, как проект был отложен за пределы текущего физического года», — пишет InsiderGaming. В отчёте не указаны сведения о студии‑разработчике, платформах или предполагаемом окне релиза. Если анонс действительно состоится в апреле, можно ожидать появления трейлера, комментариев от разработчиков или официального тизера с указанием масштаба проекта и целевых платформ. До официального заявления Ubisoft данные следует считать неподтверждёнными.

12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Rock86

Ждём.

4
Real Slim Shady

Самая унылая часть, которую не осилил даже величайший.

2
antiRed

величайший даун хотел сказать?

2
Real Slim Shady antiRed

нет, я про arthas-а, он же Папич, он же Папизи, он же Виталий Цаль, он же топ 1 по адекватности

1
QuickUqbar

Если оставить тока кораблики и убрать все ассасинское был бы шедевр

1
Serg_Sigil

Новый последний шанс для убейсофта.. lol

Просто_Перец