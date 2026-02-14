InsiderGaming: ремейк Assassin's Creed: Black Flag покажут в апреле

InsiderGaming сообщает, что ремейк Assassin’s Creed: Black Flag, по ожиданиям, будет официально представлен в апреле. По данным издания, релиз проекта был отложен за пределы текущего «физического» года, однако последние слухи указывают на анонс в следующем месяце.

«Одна из игр, которая всё ещё в разработке — это ремейк Assassin’s Creed: Black Flag. Последние слухи предполагают, что релизный анонс состоится в апреле после того, как проект был отложен за пределы текущего физического года», — пишет InsiderGaming. В отчёте не указаны сведения о студии‑разработчике, платформах или предполагаемом окне релиза. Если анонс действительно состоится в апреле, можно ожидать появления трейлера, комментариев от разработчиков или официального тизера с указанием масштаба проекта и целевых платформ. До официального заявления Ubisoft данные следует считать неподтверждёнными.