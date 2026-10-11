Из Assassin's Creed Black Flag Resynced вырезали сцену, связывающую сразу несколько игр серии

Поклонники обнаружили в файлах Assassin’s Creed Black Flag Resynced удалённую сцену после титров, которая могла пролить свет на судьбу Эдварда Кенуэя и Адевале, а также связать события сразу нескольких частей франшизы. Ролик продолжительностью чуть больше минуты опубликовал на YouTube пользователь Sliderv2. Судя по всему, эпизод вырезали на раннем этапе разработки: он выглядит незавершённым, но содержит несколько важных сюжетных деталей.

Действие сцены разворачивается в Лондоне примерно через пять лет после событий Black Flag. Эдвард Кенуэй уже оставил пиратскую жизнь позади и вернулся в Великобританию вместе с дочерью. В вырезанном эпизоде он обращается за помощью к бывшим соратникам, однако откликается только Адевале — его бывший помощник и боевой товарищ. Эта встреча могла бы заполнить пробел между дополнением Freedom Cry, посвящённым Адевале, и Assassin’s Creed Rogue, где герой погибает от руки Шэя Кормака, бывшего ассасина, перешедшего на сторону тамплиеров.

В сцене также упоминается смерть короля Георга I, что указывает на 1727 год. Братству ассасинов необходимо объединить силы для защиты Британских островов. Кроме того, в эпизоде появляется Мико — один из руководителей британского Братства. В Assassin’s Creed III именно он становится жертвой Хейтема Кенуэя в начале игры. Позднее Хейтем получает его скрытые клинки, которыми убивает Мико; впоследствии оружие оказывается у Коннора.

Если бы эпизод сохранили в финальной версии, он мог бы связать сюжетные линии Black Flag, Freedom Cry, Rogue и Assassin’s Creed III, а также дополнить контекст событий Assassin’s Creed Unity. Заодно разработчики получили бы основу для продолжения истории Эдварда: отдельного дополнения или даже полноценной игры о его жизни в Лондоне, работе на Братство и воспитании детей — Хейтема и Дженнифер.

Пока неизвестно, планировала ли Ubisoft развивать эти идеи или сцена была лишь ранним наброском. Сам факт её обнаружения не подтверждает, что дополнение или новая игра когда-либо находились в полноценной разработке. Впрочем, найденный материал показывает, что у создателей была возможность подробнее раскрыть судьбы нескольких персонажей и соединить важные события хронологии Assassin’s Creed.