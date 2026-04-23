Коллекционка ремейка Assassin's Creed Black Flag появилась на Amazon до анонса: дорого, но без раздражающих компромиссов

Пока Ubisoft готовится к официальному показу Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Amazon решил не тянуть и раскрыл детали коллекционного издания заранее. В итоге главная интрига презентации частично исчезла, зато стало ясно, на что могут рассчитывать фанаты.

Цена ожидаемо высокая — около 199 евро, что соответствует стандартам премиальных изданий. В комплект входят сама игра, фигурка, стальной бокс, блокнот, карта и цифровой контент — классический набор без неожиданных экспериментов.

И именно это играет набору на руку. На фоне последних лет, когда издатели всё чаще продают «коллекционки» без самой игры, решение включить её в комплект выглядит почти как жест доброй воли. Ubisoft в данном случае не пытается изобретать сомнительные форматы и делает ставку на проверенную модель.

Впрочем, важно понимать: перед нами всё ещё переиздание, и главный вопрос — не в составе коробки, а в качестве обновления. Если «Resynced» предложит действительно заметные улучшения, то такой набор может показаться оправданным вложением. Если же изменения окажутся поверхностными, даже самая аккуратная коллекционка вряд ли спасёт общее впечатление.

Полноценный показ уже на подходе — и именно он расставит все точки над i.