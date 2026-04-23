Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Коллекционка ремейка Assassin's Creed Black Flag появилась на Amazon до анонса: дорого, но без раздражающих компромиссов

butcher69 butcher69

Пока Ubisoft готовится к официальному показу Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Amazon решил не тянуть и раскрыл детали коллекционного издания заранее. В итоге главная интрига презентации частично исчезла, зато стало ясно, на что могут рассчитывать фанаты.

Цена ожидаемо высокая — около 199 евро, что соответствует стандартам премиальных изданий. В комплект входят сама игра, фигурка, стальной бокс, блокнот, карта и цифровой контент — классический набор без неожиданных экспериментов.

И именно это играет набору на руку. На фоне последних лет, когда издатели всё чаще продают «коллекционки» без самой игры, решение включить её в комплект выглядит почти как жест доброй воли. Ubisoft в данном случае не пытается изобретать сомнительные форматы и делает ставку на проверенную модель.

Впрочем, важно понимать: перед нами всё ещё переиздание, и главный вопрос — не в составе коробки, а в качестве обновления. Если «Resynced» предложит действительно заметные улучшения, то такой набор может показаться оправданным вложением. Если же изменения окажутся поверхностными, даже самая аккуратная коллекционка вряд ли спасёт общее впечатление.

Полноценный показ уже на подходе — и именно он расставит все точки над i.

Double_Jump

Фигурка классная, я бы её отдельно купил.

6
bohdan2015

Так сел на трон, что с него выпадет ещё горсть золотых:D