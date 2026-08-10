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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 404 оценки

Кракен, "Летучий Голландец" и Дейви Джонс: Фанаты мечтают о мифологическом DLC для Assassin's Creed Black Flag Resynced

TheSkoofLord TheSkoofLord

Анонсы и слухи вокруг Assassin’s Creed Black Flag Resynced продолжают подогревать фантазию геймеров. На фоне новостей о том, что разработчики готовят новый контент про Эдварда Кенуэя, фанатское сообщество загорелось идеей масштабного мифологического дополнения в духе «Пиратов Карибского моря».

Опасный эксперимент Ubisoft: Assassin's Creed Black Flag Resynced получит новое сюжетное DLC про Эдварда

Мечты о настоящей морской чертовщине

  • Битва с Кракеном: Эпичное сражение с легендарным гигантским моллюском прямо во время шторма.
  • Дейви Джонс и «Летучий Голландец»: Полноценная охота за призрачным кораблем и его проклятым капитаном.
  • Опасные сирены: Мифические существа, заманивающие матросов на рифы своими чарующими голосами.
  • Проклятые сокровища: Заброшенные острова с ацтекским золотом, ожившими скелетами и древними заклятиями.

Тем не менее сам факт жаких жарких обсуждений показывает, насколько сильно геймеры скучают по романтике пиратских приключений с щепоткой мрачной мистики.

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26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Да чего уже мелочиться и его добавят пусть.

26
barabear

Гнать эти калоедов с мифологией надо ссаными тряпками...

21
North235
Фанаты мечтают о мифологическом DLC для Assassin's Creed Black Flag Resynced

Подозреваю, что это сами разрабы под видом фанатов пытаются пропихнуть в массы идею о том, что мифология в игре - круто. Хотят сделать подобие Одиссеи но уже в пиратском сеттинге.

12
Carissa7517

То плевались из за мифологии в ассасинах, а теперь мечтают

10