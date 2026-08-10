Кракен, "Летучий Голландец" и Дейви Джонс: Фанаты мечтают о мифологическом DLC для Assassin's Creed Black Flag Resynced

Анонсы и слухи вокруг Assassin’s Creed Black Flag Resynced продолжают подогревать фантазию геймеров. На фоне новостей о том, что разработчики готовят новый контент про Эдварда Кенуэя, фанатское сообщество загорелось идеей масштабного мифологического дополнения в духе «Пиратов Карибского моря».

Мечты о настоящей морской чертовщине

Битва с Кракеном: Эпичное сражение с легендарным гигантским моллюском прямо во время шторма.

Дейви Джонс и «Летучий Голландец»: Полноценная охота за призрачным кораблем и его проклятым капитаном.

Опасные сирены: Мифические существа, заманивающие матросов на рифы своими чарующими голосами.

Проклятые сокровища: Заброшенные острова с ацтекским золотом, ожившими скелетами и древними заклятиями.

Тем не менее сам факт жаких жарких обсуждений показывает, насколько сильно геймеры скучают по романтике пиратских приключений с щепоткой мрачной мистики.