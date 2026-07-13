Креативный директор Black Flag рассказал, почему игроки сперва невзлюбили Эдварда Кенуэя и что изменило их мнение

В свежем интервью журналу Retro Gamer креативный директор ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced Пол Фу, работавший над оригинальной игрой 2013 года в качестве гейм-дизайнера, поделился любопытными воспоминаниями о становлении культового статуса пиратского приключения. По его словам, путь к славе у игры был не таким уж и простым.

Фу признался, что на старте продаж многие фанаты франшизы отнеслись к проекту настороженно. Главная претензия заключалась в том, что харизматичный протагонист Эдвард Кенуэй, несмотря на все свои достоинства, "не чувствовался настоящим ассасином". Игроки, привыкшие к классическим героям Братства, были озадачены слишком пиратской направленностью сюжета.

Людям очень нравилась пиратская фэнтези и персонажи, особенно Черная Борода. Но я также помню, что поначалу им не нравилось, что Эдвард не ощущался ассасином.

Однако, по словам разработчика, это недовольство быстро сошло на нет. Уже через пару лет аудитория пересмотрела свое отношение, и игра обрела статус классики. Фу связывает это со смелым решением студии Montreal сделать главного героя антигероем, что в итоге и стало визитной карточкой проекта.

Думаю, люди довольно быстро передумали в последующие годы, и вскоре игра стала классикой. Я помню, как гордился командой из Монреаля за их дальновидность в создании антигероя.

Сейчас, когда вышел ремейк Assassin’s Creed Black Flag Resynced, интерес к оригиналу вспыхнул с новой силой. Впрочем, удалось ли обновленной версии превзойти предшественника - большой вопрос. Критики отмечают, что проект мечется между желанием сохранить верность оригиналу и внести изменения, так и не найдя изящного баланса. Вместе с техническими недочетами это не позволяет ремейку сделать тот же смелый шаг, что и его предшественник, хотя само приключение всё еще остается увлекательным.