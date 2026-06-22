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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 204 оценки

Курс на Карибы: Стало известно точное время релиза Assassin's Creed Black Flag Resynced

TheSkoofLord TheSkoofLord

Портал Insider Gaming со ссылкой на базу данных Steam раскрыл точное время выхода ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Глобальный релиз игры состоится 9 июля в 17:00 по всемирному координированному времени (UTC).

Для русскоязычных игроков это означает, что доступ к обновленному пиратскому приключению Эдварда Кенвея на ПК откроется 9 июля в 20:00 по московскому времени.

Расписание запуска ремейка в разных часовых поясах выглядит следующим образом:

  • Тихоокеанское время (PT): 9 июля в 10:00
  • Восточное время (ET): 9 июля в 13:00
  • Британское время (BST): 9 июля в 18:00
  • Центральноевропейское время (CEST): 9 июля в 19:00
  • Московское время (MSK): 9 июля в 20:00
  • Японское время (JST): 10 июля в 02:00

Журналисты напоминают, что издатель в любой момент может скорректировать планы перед самым выходом, однако данные из Steam практически всегда оказываются точными. Появится ли проект в каталоге подписки Xbox Game Pass в день релиза, представители Ubisoft должны объявить в ближайшее время.

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Комментарии:  8
Ваш комментарий
TheSkoofLord

9 июля в 20:00 стартует великое противостояние: Denuvo против торрент-комьюнити.

11
R01Adil
6
Константин335

Осталось ждать не долго, и отправляемся в плавание

4
chel95r

Джентльмены! Добро пожаловать на Карибы, курс на 9 июля!

3
Lelik_mc_kawai

йохохо и бутылка спирта)

1
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