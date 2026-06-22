Курс на Карибы: Стало известно точное время релиза Assassin's Creed Black Flag Resynced

Портал Insider Gaming со ссылкой на базу данных Steam раскрыл точное время выхода ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Глобальный релиз игры состоится 9 июля в 17:00 по всемирному координированному времени (UTC).



Для русскоязычных игроков это означает, что доступ к обновленному пиратскому приключению Эдварда Кенвея на ПК откроется 9 июля в 20:00 по московскому времени.



Расписание запуска ремейка в разных часовых поясах выглядит следующим образом:

Тихоокеанское время (PT): 9 июля в 10:00

Восточное время (ET): 9 июля в 13:00

Британское время (BST): 9 июля в 18:00

Центральноевропейское время (CEST): 9 июля в 19:00

Московское время (MSK): 9 июля в 20:00

Японское время (JST): 10 июля в 02:00

Журналисты напоминают, что издатель в любой момент может скорректировать планы перед самым выходом, однако данные из Steam практически всегда оказываются точными. Появится ли проект в каталоге подписки Xbox Game Pass в день релиза, представители Ubisoft должны объявить в ближайшее время.