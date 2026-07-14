Легендарный мемный баг Assassin's Creed 4: Black Flag успешно нашли в ремейке

По итогу первых выходных с момента релиза Assassin's Creed Black Flag Resynced ремейк отправились исследовать больше 104 тысяч игроков, и это только в Steam. Такой огромный приток капитанов в воды Карибского моря моментально раскрыл присутствие самого забавного и мемного бага из оригинальной игры 2013 года.

Пользователь социальной сети X (бывший Twitter) под ником @G_Assassin90 опубликовал геймплейный отрывок, в котором наглядно продемонстрировал точную копию легендарного глитча — так называемого «Восхождения Галки». Суть игроков "аномалии" заключается в том, что пришвартованный корабль Эдварда Кенуэя по неизвестной физической ошибке движка полностью уходит под воду, а затем с брызгами эпично вырывается из морской пучины на поверхность, словно мистический «Летучий Голландец».

Интересно, что комьюнити встретило эту техническую оплошность без какого-либо негатива, с искренним чувством ностальгии, озаглавив появление бага короткой и емкой фразой: «Традиции». В комментариях под роликом пользователи активно шутят над произошедшим.

На данном этапе я предпочитаю верить, что разработчики намеренно оставили этот баг в игре, так как оригинальный глитч уже и без того был печально знаменит на весь интернет

— написал один из фанатов.

Другие геймеры обратили внимание на кинематографичность бага: «Боже мой, если вы когда-либо хотели фэнтези-элементов в Black Flag, то этот режим, которого не должно было существовать, вписывается сюда просто великолепно!».

Очевидно, что несмотря на обновление проекта до самой передовой версии графического движка Anvil, частичка оригинального пиратского безумия перебралась в Resynced в первозданном виде.