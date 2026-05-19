Мэтт Райан думал, что идёт на кастинг пиратского сериала - так он неожиданно для себя стал Эдвардом в Assassin's Creed 4

Сегодня Assassin’s Creed 4: Black Flag многие называют одной из лучших частей серии Ubisoft, а Эдвард Кенуэй давно стал культовым героем для фанатов франшизы. Но, как оказалось, сам Мэтт Райан до последнего не понимал, в какой проект его зовут. Актёр признался, что во время проб был уверен: речь идёт о телевизионном сериале про пиратов.

В интервью PC Gamer Райан рассказал, что его агент описал проект именно как «пиратское шоу». Лишь на повторном прослушивании ему раскрыли правду: это новая Assassin’s Creed. Причём Ubisoft тогда специально скрывала детали, чтобы избежать утечек вокруг Black Flag.

По словам актёра, он уже был знаком с серией и играл в первую часть, поэтому новость его скорее обрадовала. Но настоящий сюрприз ждал позже — оказалось, что роль создаётся с использованием полноценного motion capture. Райан признаётся, что именно тогда окончательно влюбился в проект, ведь смог буквально «стать» Эдвардом Кенвеем физически, а не только озвучить его.

И, пожалуй, это действительно чувствуется в самой игре. Даже спустя годы Black Flag остаётся одной из самых харизматичных Assassin’s Creed — во многом благодаря самому Кенвею. На фоне более серьёзных и мрачных ассасинов прошлых частей он выделялся как настоящий авантюрист: шумный, жадный до свободы и при этом неожиданно человечный.

Сам Райан понял масштаб любви фанатов уже после выхода игры. Во время Comic-Con, куда он приехал благодаря роли Джона Константина, актёр неожиданно увидел огромное количество косплееров Эдварда Кенуэяяяя. По его словам, именно тогда он осознал, насколько сильно персонаж запал людям в душу.

Особенно интересно звучат его размышления о видеоиграх как формате. Райан отметил, что зрители проводят с героями сериалов или фильмов несколько часов, тогда как в играх игрок буквально живёт рядом с персонажем десятки часов. Возможно, именно поэтому Эдвард Кенуэй до сих пор остаётся одним из самых любимых героев Ubisoft — и одним из редких пиратов в играх, которого вспоминают почти с той же теплотой, что персонажей большого кино.