Мэтт Райан вновь озвучит Эдварда Кенуэя в Assassin's Creed Black Flag Resynced

Появились новые подробности о Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Согласно утечке внутренней презентации Ubisoft, к роли легендарного пирата Эдварда Кенуэя вернётся актёр Мэтт Райан, подаривший персонажу голос и характер в оригинальной игре.

Эдвард Кенуэй остаётся одним из самых любимых героев серии Assassin’s Creed. Хотя многие поклонники франшизы по-прежнему называют своими фаворитами Эцио Аудиторе или Альтаира, харизматичный пират из Black Flag давно завоевал отдельное место в сердцах игроков. Немалую роль в этом сыграла именно работа Мэтта Райана, сумевшего передать дерзость, амбиции и внутренние противоречия персонажа.

Информация о возвращении актёра стала известна благодаря утекшей презентации проекта. В самом начале ролика Райан появляется перед зрителями и фактически выступает ведущим демонстрации. По данным источника, он не только комментирует проект, но и обсуждает с разработчиками особенности обновлённой версии игры.

Сообщается, что актёр записал для Black Flag Resynced большое количество нового диалога. Кроме того, в презентации показаны фрагменты работы Райана на студии захвата движений, что может означать появление дополнительных сцен и расширенного контента по сравнению с оригинальной игрой.

Все сведения о проекте, включая возвращение актёра, отсутствие мультиплеера и DLC, а также изменения в секциях с Анимусом, стали известны из одной и той же утечки материалов Ubisoft. При этом изображения и видео из презентации пока не публикуются.

Интересно, что ещё летом 2025 года Мэтт Райан косвенно намекал на возвращение к роли Эдварда Кенуэя. Тогда его комментарий вызвал бурное обсуждение среди фанатов, а теперь, судя по утечке, намёк оказался не случайным.