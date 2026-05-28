Мир Assassin's Creed: Black Flag Resynced будет более плотным и насыщенным, чем в прошлых частях серии

Современные крупнобюджетные игры с открытым миром всё чаще страдают от слабого наполнения на фоне невероятного гигантских масштабов карт и локаций. Но авторы грядущего ремейка пиратского экшена — Assassin's Creed: Black Flag Resynced — уверяют: возвращение капитана Эдварда Кенуэя к игрокам будет ощущаться гораздо более живым, плотным и насыщенным, даже в сравнении с недавними гигантами собственной серии.

Осовремененная экосистема тропических пейзажей Assassin's Creed: Black Flag порадует беспрецедентной динамикой вокруг главного героя. Как рассказал в беседе с изданием GamesRadar+ креативный директор проекта Пол Фу, плотность компьютерной симуляции и массовки в переработанном ремейке превзойдет даже последние стандарты Assassin's Creed Shadows с её масштабной Японией.

Главной технологической гордостью для движка игры оказались именно военно-морские флотилии.

В этой игре плотность массовки неигровых персонажей (NPC) куда значительнее. Только один стандартный британский корабль вмещает на своем борту одновременно от 10 до 20 уникальных компьютерных персонажей — команды управления. Можете вообразить себе тот колоссальный объем вычислительной работы для генерации десятка судов-врагов с толпами ИИ прямо на воде на каждый квадратный километр.

— восхищенно делится геймдизайнер. Добавьте к грандиозным бесшовным пиратским столкновениям десятков палубных кораблей с массовками переходов в загруженные многоэтажные кубинские кварталы Гаваны. Всё вместе требует от студии невероятной ручной детализации оптимизации, что, несомненно, позитивно скажется на чувстве "живого, опасного и реалистичного Карибского региона" в восприятии самого геймера.

Вы можете лично и убедиться в детальной проработке кораблей, окружения и водного мира на недавно опубликованных концепт-артах:

Ремейк игры выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S — 9 июля 2026 года.