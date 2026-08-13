Морские шанти из Assassin's Creed Black Flag Resynced вживую исполнили на мероприятии в Лондоне

В Лондоне состоялась музыкальная презентация, организованная по случаю недавнего выхода Assassin’s Creed Black Flag Resynced. На столичной площадке Red Bull Gaming Sphere прошел концерт канадского музыканта Шона Дагера, получившего признание благодаря работе над саундтреками к культовой франшизе. Исполнитель представил двенадцать каноничных морских шанти — традиционных матросских песен, ставших визитной карточкой этого пиратского экшена.

Программа вечера объединила фанатские хиты прошлых лет и совершенно новый материал. В частности, композитор впервые представил эксклюзивный трек, написанный специально для текущего ремейка. Концерт позволил организаторам наглядно продемонстрировать музыкальную преемственность проекта и современное переосмысление его классического аудиосопровождения.

Для массовой аудитории разработчики подготовили цифровой релиз обновленного сборника. Полная коллекция пиратских песен уже загружена на все ведущие международные платформы. Поклонники серии могут свободно послушать свежий альбом на стриминговых сервисax или приобрести его в цифровых магазинах.

Прошедший лондонский концерт наглядно подтвердил, что музыкальное наследие серии остается неотъемлемой частью ее идентичности. Живое исполнение и цифровой релиз обновленных шанти не только вернули культовую пиратскую романтику старым поклонникам, но и открыли уникальную аудиоатмосферу игры для нового поколения геймеров.