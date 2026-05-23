"Мы знаем - игрокам они понравятся" - в ремейке Black Flag появятся новые саундтреки к некоторым эмоциональным моментам

Ubisoft внесла изменения в оригинальную музыку Assassin's Creed Black Flag для Black Flag Resynced и добавила новые композиции, дополняющие наиболее значимые сюжетные моменты.

Креативный директор Пол Фу на презентации в Париже сказал:

В некоторых моментах квестов мы изменили музыку, но то, что вы видите сегодня, может отличаться от финальной версии.

Фу подтвердил, что команда разработчиков в настоящее время вносит последние штрихи в игру, объяснив, что некоторые музыкальные фрагменты из демоверсии могут отличаться от версии для запуска.

Так что это может немного измениться, но особенно для эмоциональных моментов игры, когда Эдвард переживает взлёты и падения со своими друзьями, мы стараемся сохранить максимальную аутентичность.

Ранее Ubisoft подтвердила, что Black Flag Resynced будет включать новый игровой контент, такой как квесты персонажей, и что для ремейка была создана новая музыка, включая морские песни. Фу также намекнул на новые треки, сказав, что игрокам они «понравятся».

Мы также добавили новые саундтреки, которых нет в демоверсии для прессы, но мы знаем, что фанатам они понравятся, и я с нетерпением жду этого.

Рассказывая о некоторых своих любимых новых аспектах ремейка позже в интервью, Фу добавил:

Сегодня обратите внимание на новые песни в игре, которые вы ещё не слышали, они будут действительно хороши, особенно для некоторых новых заданий.

Assassin's Creed Black Flag Resynced официально выходит 9 июля для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.