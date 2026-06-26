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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 210 оценок

На прохождение Black Flag Resynced уйдёт около 30 часов, а на изучение всего контента - до 70

monk70 monk70

Можно с уверенностью сказать, что последние игры серии Assassin’s Creed, за исключением Mirage, немного переборщили с геймплеем. Assassin’s Creed Black Flag Resynced, похоже, предлагает немного более реалистичный игровой процесс, но некоторые отличия могут повлиять на продолжительность.

Судя по предварительным обзорам игры и словам команды разработчиков, на прохождение основной сюжетной линии потребуется около 25-30 часов. Во-первых, HowLongToBeat оценивает прохождение кампании оригинальной Assassin’s Creed Black Flag примерно в 23 часа. Однако контент Black Flag Resynced добавляет шесть часов нового игрового процесса.

Часть времени будет посвящена побочным заданиям и развлекательным занятиям, не обязательно сюжетным элементам. Однако, используя исторические данные и новые знания, около 25 часов кажется оптимальным временем, возможно, немного больше.

Если вы хотите увидеть и сделать всё в Assassin’s Creed Black Flag Resynced, вам потребуется около 60-70 часов. Опять же, HowLongToBeat (на основе тысяч пользовательских прохождений) утверждает, что для прохождения Black Flag 2013 года требуется 62 часа игрового времени.

Но если учесть примерно шесть часов нового контента и игрового процесса, а также некоторые изменения и дополнения, специально разработанные для Resynced, то общее время увеличится.

В итоге: от 25 до 30 часов на прохождение основной сюжетной линии, и около 70 часов, чтобы пройти всё в этом ремейке пиратского приключения

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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
SweatyCurtain
Black Flag Resynced добавляет шесть часов нового игрового процесса.

Несколько лишних часов зачистки аванпостов и собирания колектолбосов. Сомневаюсь что юбики сделали сайд квесты хорошие.

5
Carissa7517

Кто то делал ставку?

3
Господин Лидер Мур

пойдет! примерно как и готика

2
Кей Овальд

Время как раз для такой игры. А потом у них какое-то безумие на 160+ часов началось...