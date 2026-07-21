Наконец-то вышла финальная версия порта оригинальной русской озвучки для Assassin's Creed: Black Flag Resynced

spider91, руководитель Mechanics VoiceOver, сообщил о выходе 1.3 версии своего переноса оригинальной русской озвучки для Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

В ней он исправил около 70 ошибочных реплик, включая ту, что ранее вызывала нарекания в кат-сцене, и добавил примерно десяток файлов, которые в ремейке были нарезаны на части, тогда как в оригинале шли единым файлом и потому не находились в рамках предыдущей версии мода. В результате проделанной работы покрытие перевода удалось расширить до 6407 файлов (из 16 тысяч), и автор заявил, что, если не всплывут технические ошибки, эта версия станет финальной, хотя он не исключает, что кто-то позже проверит пак ручных сопоставлений, и тогда он добавит новые совпадения в порт.



spider91 отметил, что порт перевода оказался сложным и, к сожалению, почти бессмысленным, поскольку перевод покрывает лишь около трети игры, а нового контента в ремейке действительно много, что делает его работу неполной.

Так же вчера группа GamesVoice объявила сбор средств на создание полноценной русской озвучки для ремейка: