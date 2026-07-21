Наконец-то вышла финальная версия порта оригинальной русской озвучки для Assassin's Creed: Black Flag Resynced

spider91, руководитель Mechanics VoiceOver, сообщил о выходе 1.3 версии своего переноса оригинальной русской озвучки для Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
В ней он исправил около 70 ошибочных реплик, включая ту, что ранее вызывала нарекания в кат-сцене, и добавил примерно десяток файлов, которые в ремейке были нарезаны на части, тогда как в оригинале шли единым файлом и потому не находились в рамках предыдущей версии мода. В результате проделанной работы покрытие перевода удалось расширить до 6407 файлов (из 16 тысяч), и автор заявил, что, если не всплывут технические ошибки, эта версия станет финальной, хотя он не исключает, что кто-то позже проверит пак ручных сопоставлений, и тогда он добавит новые совпадения в порт.
spider91 отметил, что порт перевода оказался сложным и, к сожалению, почти бессмысленным, поскольку перевод покрывает лишь около трети игры, а нового контента в ремейке действительно много, что делает его работу неполной.
Так же вчера группа GamesVoice объявила сбор средств на создание полноценной русской озвучки для ремейка:
помогаю начинающим
А зачем клоуны из геймвойза застолбили озвучку если они киберпук даже не начинали? Механики могли бы доозвучить и гораздо быстрее
По моему этого предостаточно. Подумаешь пару миссий на английском пройдешь, ничего страшного. Геймвойсам надо было потратить силы и средства на другие проекты
Там наверно нпс добавили новые диалоги, а сам сюжет без изменений, только пару новых миссий добавили
круто, но и правда довольно бессмысленно если только треть от всего переведена
Пока миллионы собирают на озвучку тут уже оригинальную портировали // Unix System