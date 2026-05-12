Настоящий клад Эдварда Кенуэя: Ubisoft анонсировала глобальный квест по AC: Black Flag Resynced с призом в $500 000

Ubisoft совместно с Unsolved Hunts запустили масштабную международную акцию «Gold & Crystal — Потерянное сокровище Эдварда Кенуэя». Этот квест в реальном времени приурочен к релизу Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а его главный приз — настоящий клад стоимостью 500 000 долларов, запрятанный на Карибских островах.

Процесс поиска включает в себя разгадывание 15 детективных загадок, основанных на зашифрованных письмах, картах и исторических документах. Организаторы подчеркивают, что все задачи можно решить удаленно, не покидая дома и даже не обладая глубокими знаниями самой игры. По предварительным оценкам, на то, чтобы вычислить точные координаты закопанного сундука, у участников может уйти от двух до пяти лет.

Тот, кто первым вычислит местоположение клада, получит оплачиваемую поездку на Карибы для его поднятия. В сундуке победителя ждут золотые монеты с символикой игры и эксклюзивный хрустальный череп ручной работы от мастера Эрве Оближи.

Регистрация уже открыта на сайте Gold and Crystal. Стоимость доступа начинается от 35 евро, а сам поиск официально стартует 9 ноября 2026 года.