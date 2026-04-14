NateTheHate: пресса ознакомится с ремейком Assassin's Creed: Black Flag на этой неделе, публичный показ - скоро

Надежный инсайдер NateTheHate сообщает о том, что представители СМИ и медиа скоро получат доступ к ознакомлению с предстоящим ремейком Assassin's Creed: Black Flag - Resynced.

По его данным, пресса получит доступ к игре уже на этой неделе. При этом публичный показ для пользователей, вероятно, состоится либо в тот же день, либо чуть позже. Ранее ходили слухи, что анонс ремейка состоится на этой неделе. Возможно это произойдет в рамках мероприятий от Sony или Microsoft.

При этом Том Хендерсон утверждает, что релиз ремейка состоится этим летом.