Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
NateTheHate: пресса ознакомится с ремейком Assassin's Creed: Black Flag на этой неделе, публичный показ - скоро

AceTheKing AceTheKing

Надежный инсайдер NateTheHate сообщает о том, что представители СМИ и медиа скоро получат доступ к ознакомлению с предстоящим ремейком Assassin's Creed: Black Flag - Resynced.

По его данным, пресса получит доступ к игре уже на этой неделе. При этом публичный показ для пользователей, вероятно, состоится либо в тот же день, либо чуть позже. Ранее ходили слухи, что анонс ремейка состоится на этой неделе. Возможно это произойдет в рамках мероприятий от Sony или Microsoft.

При этом Том Хендерсон утверждает, что релиз ремейка состоится этим летом.

Fatum Sibir

Уже так много слухов, что стало немного пофиг…

LichBleat

Не могу сказать точно рад или не рад предстоящему ремейку, ведь по сути он черному флагу и не нужен. Куда логичнее было бы сделать ремейк первой части или хотя бы второй