"Не оставляй мне место в аду" - голос Эдварда Кенуэя про культовые фразы героя в Assassin's Creed Black Flag Resynced

В преддверии скорого релиза ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced разработчики опубликовали специальный видеоролик с Мэттом Райаном. Британский актер, вернувшийся к своей звездной роли Эдварда Кенуэя, детально разобрал самые знаковые реплики протагониста и поделился воспоминаниями о работе над персонажем.

В видео актер попытался объяснить, почему некоторые фразы так сильно отпечатались в памяти игроков, и разобрал эмоциональный контраст героя. Вспоминая нежный диалог с женой Кэролайн Райан отметил, что эта сцена безупречно задает вектор всему путешествию Эдварда, показывая его отчаянную жажду лучшей жизни. Противовесом ей служит переломный разговор с Адевале: когда сколотивший репутацию и богатство пират признается, что чувствует себя «не мудрее, чем когда покидал дом». Актер подчеркнул, что это поворотный момент всей истории, когда Эдвард наконец-то осознает ошибочность выбранного курса.

Но помимо глубокой рефлексии, Райан с удовольствием вспомнил и суровую пиратскую сущность Кенуэя. Он рассказал о том, как сильно ему нравилось отыгрывать сцены жестокости, в том числе напряженный эмоциональный конфликт с Чарльзом Вейном и жесткие угрозы в стиле «я бы предпочел не отрезать тебе губы, чтобы скормить их тебе же». По мнению Мэтта Райана, именно этот контраст между безжалостностью и душевной уязвимостью делает образ персонажа настолько живым.

Своей же самой любимой и узнаваемой репликой в серии актер назвал дерзкую фразу:

«Не оставляй мне место в аду, ублюдок. Я туда пока не тороплюсь».

В качестве небольшого бонуса для фанатов Райан также вспомнил запись культового боевого клича «Поднять черный флаг, парни!» — как оказалось, в тот день он кричал в микрофон с такой отдачей, что в итоге полностью сорвал себе голос в студии звукозаписи.

Оценить игру актера и полностью переработанную версию пиратского ассасина игроки смогут уже через несколько недель. Официальный релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на ПК и консолях.