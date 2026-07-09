"Не просто ленивый ремастер": эксперты из Digital Foundry разобрали ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Специалисты из Digital Foundry выпустили масштабный разбор визуальной составляющей ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced. По заявлениям экспертов, обновленное возвращение в Карибский бассейн — это не просто «ленивый ремастер», а колоссальный технологический скачок, который не только использует передовые возможности движка Anvil Next от Assassin's Creed Shadows, но и местами превосходит их.

В отличие от многих разработчиков, которые экономят сейчас на ремейках, повторно используя оригинальные материалы, студия Ubisoft решила пересобрать окружение с нуля. Практически каждый ассет среды: деревья, дома, обломки; был переделан под актуальные форматы с помощью технологий PBR и микрополигонной детализации. Благодаря этому плотность мира в Assassin's Creed Black Flag Resynced значительно превышает плотность окружения в локациях AC Shadows. За счет перехода на SSD-архитектуру весь Карибский бассейн теперь представляет собой огромный, 100% бесшовный открытый мир, полностью избавленный от загрузочных экранов, которые когда-то мучили владельцев PS4/PS3.

Одним из главных вызовов для инженеров Ubisoft была работа со светом и водой.

Разработчики признались DF, что вода из оригинальной Black Flag устарела красивее всего. Здесь переработали симуляцию жидкостей, добавив реалистичное расхождение пены от волн, физическое преломление солнца внутри океана и анимированную текстуру отмелей в прибрежных зонах.

Что касается глобального освещения, студия вдохновилась новыми техниками оптимизации от разработчиков нового Doom: The Dark Ages — свет обрабатывается за доли секунды. В игре полностью реализована трассировка лучей на всех платформах: разработчики научили игру эффективно генерировать «лучи света» всего в четверть, а то и в 1/16 от изначального разрешения экрана, «достраивая» и сглаживая тени встроенными алгоритмами до высококачественной картинки. За счет такой хитрой магии теней разработчики добились стабильных 60 кадров в секунду на консолях. На PlayStation 5 представлены три графических профиля: качество, баланс и производительность, однако RT-отражения на воде в быстром режиме ради сохранения кадров разработчикам все-таки пришлось отключить.

Подытожив, эксперты из DF назвали Black Flag Resynced безусловным «техническим триумфом», выжимающим все доступные соки из текущего поколения железа PS5.

Напоминаем, что официально глобальный релиз игры Assassin's Creed Black Flag Resynced уже состоялся. Прямо сейчас проект полностью доступен на консолях, а вечером разблокируется для игроков на ПК.