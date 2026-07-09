ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 234 оценки

"Не просто ленивый ремастер": эксперты из Digital Foundry разобрали ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Gutsz Gutsz

Специалисты из Digital Foundry выпустили масштабный разбор визуальной составляющей ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced. По заявлениям экспертов, обновленное возвращение в Карибский бассейн — это не просто «ленивый ремастер», а колоссальный технологический скачок, который не только использует передовые возможности движка Anvil Next от Assassin's Creed Shadows, но и местами превосходит их.

"Обратно в 2013": Assassin's Creed Black Flag Resynced вышла и получает восторженные отзывы игроков

В отличие от многих разработчиков, которые экономят сейчас на ремейках, повторно используя оригинальные материалы, студия Ubisoft решила пересобрать окружение с нуля. Практически каждый ассет среды: деревья, дома, обломки; был переделан под актуальные форматы с помощью технологий PBR и микрополигонной детализации. Благодаря этому плотность мира в Assassin's Creed Black Flag Resynced значительно превышает плотность окружения в локациях AC Shadows. За счет перехода на SSD-архитектуру весь Карибский бассейн теперь представляет собой огромный, 100% бесшовный открытый мир, полностью избавленный от загрузочных экранов, которые когда-то мучили владельцев PS4/PS3.

Одним из главных вызовов для инженеров Ubisoft была работа со светом и водой.
Разработчики признались DF, что вода из оригинальной Black Flag устарела красивее всего. Здесь переработали симуляцию жидкостей, добавив реалистичное расхождение пены от волн, физическое преломление солнца внутри океана и анимированную текстуру отмелей в прибрежных зонах.

Что касается глобального освещения, студия вдохновилась новыми техниками оптимизации от разработчиков нового Doom: The Dark Ages — свет обрабатывается за доли секунды. В игре полностью реализована трассировка лучей на всех платформах: разработчики научили игру эффективно генерировать «лучи света» всего в четверть, а то и в 1/16 от изначального разрешения экрана, «достраивая» и сглаживая тени встроенными алгоритмами до высококачественной картинки. За счет такой хитрой магии теней разработчики добились стабильных 60 кадров в секунду на консолях. На PlayStation 5 представлены три графических профиля: качество, баланс и производительность, однако RT-отражения на воде в быстром режиме ради сохранения кадров разработчикам все-таки пришлось отключить.

Подытожив, эксперты из DF назвали Black Flag Resynced безусловным «техническим триумфом», выжимающим все доступные соки из текущего поколения железа PS5.

Трассировка лучей в Assassin's Creed Black Flag Resynced - как работает технология света и графики в игре

Напоминаем, что официально глобальный релиз игры Assassin's Creed Black Flag Resynced уже состоялся. Прямо сейчас проект полностью доступен на консолях, а вечером разблокируется для игроков на ПК.

Легенды Карибского моря: все ключевые герои в Assassin's Creed Black Flag Resynced
3
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
jax baron

проверял на двух игра х новых (просто дум не играл ждал длс)

4070ти i7 12700к опера 32 (две плашки как положенно)

ноут примерно такой же (но там сами понимаете ноут)

дум идёт всё на ультах с длсс качество 60 фпс (лок) а вот уже на патч трейсинг залезть не могу 12 фпс

вот Assassin's Creed 4: Black Flag (держитесь пацаны)

значит в нативе на ультах (если сис треб то у меня спокойно в 2к должен быть) 33 - 36 фпс

врубаю длсс качество 36- 40

ну думаю ок- перехожу (полностью) на очень высокие - 38-43 фпс с теи же длсс качеством

прикуеваю мощно

ставлю всё на высоко (тупо) 42-49 фпс (он не разу не преодалёк в рубеж в 52 фпс вот не разу хоть в пол смотри

уже психоз

ставлю всё на ультах (тень очень высокие оставил) врубаю генерацию - да дало 60 фпс но сцуко с огрехами с просадкаи милимильными

это чё за куйня

и чё смешное вот вноуте 1 в 1 фпс ну может на ультах 30 фпс вотличии от пк 33-36

2
Константин335

Это и так понятно что не ремастер, а ремейк с отличной современной графикой

1
RMP

Если бы это еще не было частью Assassin's Creed... Хотелось бы игру в подобном сеттинге и нормальной графикой и физикой, но только не AC. Дождусь ли я когда-нибудь, чтобы разрабы "Корсаров" перестали, наконец, пытаться паразитировать на старых частях и древнем движке, и сделают реально новую игру, на новом движке?..