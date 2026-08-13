"Нет смысла": экс-дизайнер Naughty Dog выступил против ремейка Uncharted

Дизайнер оригинальной Uncharted Бенсон Расселл в интервью порталу FRVR выступил против возможного ремейка Uncharted: Drake’s Fortune, назвав подобную идею бессмысленной. Автор подчеркнул, что игра до сих пор прекрасно воспринимается.

По мнению Расселла, в отличие от устаревших игр с неудобным управлением (вроде System Shock), Uncharted все еще отлично играется, доступна на современных консолях благодаря переизданию Nathan Drake Collection и до сих пор остается в культурном контексте.

Дизайнер отметил, что полная переработка игры потребует изменений сюжета и тональности, чтобы подгнать ее под современный, более драматичный стиль Naughty Dog. Расселл считает, что студии лучше потратить ресурсы на совершенно новую игру во франшизе, чем заниматься ремейком первой части, который рискует выглядеть как попытка заработать на ностальгии.

Дизайнер Uncharted: Drake’s Fortune Бенсон РасселлЯ просто не вижу смысла делать ремейк. Придется полностью переписать всю историю, чтобы сделать ее лучше, а это значит, что вы измените сам дух оригинала, перекроите сцены и суть первой части, верно?Вам придется добавлять кучу новых сцен или что-то вырезать, да и как быть со всеми ключевыми моментами — вы их сохраните? Или их тоже придется переделывать, потому что они не вписываются в вашу новую историю?



Возьмите уроки Uncharted 4 и сделайте новую игру — хоть в прошлом, хоть где. В ремейке нет никакого смысла. Я, честно говоря, думал то же самое и про The Last of Us Part 1… Эти игры стали классикой не просто так.

Сейчас Naughty Dog сосредоточена на разработке новой научно-фантастической игры — Intergalactic: The Heretic Prophet. Кроме того, по слухам, студия работает над новой Uncharted, призводство которой возглавляет Шон Эскейг (директор Uncharted: The Lost Legacy).

Ранее обозреватель Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл подробности производства Intergalactic: The Heretic Prophet. По графику релиз запланирован на середину 2027 года, а для того, чтобы уложиться в срок, команда начала кранчить.