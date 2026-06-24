Никакого реализма, только Джон Уик и Dolby Atmos: аудиодиректор Black Flag Resynced раскрыл секреты звука в ремейке

В преддверии июльского выхода ремейка пиратского экшена от Ubisoft портал Gadget Guy взял интервью у аудиодиректора Assassin's Creed: Black Flag Resynced Эрика-Джона Евангелисты. Специалист, принимавший участие еще в разработке оригинальной игры 2013 года, рассказал, как современные технологии, отказ от излишнего реализма и влияние голливудских боевиков кардинально изменили звучание обновленной игры.

Обсуждая подход к звуковому дизайну, Евангелиста отметил важный нюанс — абсолютная реалистичность часто мешает восприятию. Если бы авторы сделали звук морских баталий полностью достоверным, шум волн и оглушительный грохот орудий слились бы в единую неразборчивую кашу, мешающую геймеру ориентироваться в пространстве.

Истинный реализм — это не то, что вы хотите услышать в игре, где необходим четкий звуковой отклик.

— пояснил директор. Чтобы избежать звукового хаоса во время напряженных морских сражений, команда создала «частотные карманы». Шум ветра и воды искусственно приглушается во время абордажа и пальбы, чтобы игрок мог отчетливо различать игровые подсказки. Низкие частоты отводятся выстрелам из пушек, а вот звуки попадания ядер звучат в верхнем регистре, четко сигнализируя: "Эй, в ваш корабль только что попали!", не превращая это в сплошной глухой гул.

Оказалось, что записывать грохот реальных корабельных орудий на полигонах оказалось бессмысленно — звук был слишком "грязным". В итоге специалисты студии отправились на стрельбище на Филиппинах, где записали стрельбу из современных пистолетов и винтовок с помощью высококачественных микрофонов. Слегка понизив высоту тона на этих записях, они получили идеальный, чистый и раскатистый пушечный залп 17-го века.

Важнейшей целью ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag стало решение проблемы монотонности оригинального саундтрека. Композиции Брайана Тайлера из игры 2013 года остались неприкосновенной классикой, однако Евангелиста решил разнообразить зацикленность мелодий во время рукопашных стычек. Черпая вдохновение из знаменитой франшизы боевиков «Джон Уик», разработчики сделали саундтрек адаптивным. К написанию нового музыкального сопровождения и коротких музыкальных акцентов был привлечен композитор Стивен Лукач. В ремейке темп музыки теперь плавно подстраивается под каждое совершенное героем убийство или добивание, добавляя схваткам Эдварда небывалый ритм и вес.

Значительный скачок ремейк сделал и в вопросе объемного позиционирования звука. В стенах студии Ubisoft Singapore работает собственная передовая Studio Blue — первая профильная игровая студия в Юго-Восточной Азии, сертифицированная под работу с технологией Dolby Atmos. Этот "объектно-ориентированный" формат позволяет программистам размещать аудио не просто «слева или справа», а задавать конкретные физические координаты для любого объекта.

Как делятся впечатлениями журналисты с закрытых презентаций: технология преображает игру. Особенно ярко эффект Dolby Atmos раскрывается во время подводных уровней: надев хорошие наушники, геймер буквально оказывается погружен в водную толщу. Игрок может точно, на слух, определять не только отдаленные звуки штиля над головой на поверхности, но и направление приближающегося артиллерийского огня или хищников за много метров позади Эдварда в морской пучине.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на ПК и консолях.