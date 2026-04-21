Никакой однокнопочной боевки или душного RPG! В ремейке Assassin's Creed: Black Flag переработали боевую систему

Для фанатов серии Assassin’s Creed боевая система всегда была болезненной темой. Раньше игры серии критиковали за примитивный бой, а новые части ругали за перегруженные механики. Однако, грядущий ремейк легендарной пиратской части под названием Black Flag Resynced собирается найти золотую середину, полностью изменив механику сражений.

Новая порция закрытой презентации от разработчиков Ubisoft, из которой ранее уже просочились многочисленные подробности о сюжете и графике, пролила свет на игровой процесс. В отличие от заскриптованного и ритмичного оригинала, Resynced предложит более глубокий и насыщенный экшен без RPG элементов. Информацию об этом любезно предоставил в утечке Мэтт Райан — оригинальный актер озвучивания Эдварда Кенуэя, который вернулся к роли для ремейка.

Боевая система была полностью переработана, теперь сражения ориентированы именно на полноценный экшен. Каждое ваше движение с парными мечами, скрытыми клинками или пистолетами теперь играет особую роль, а комбо и удары стали более плавными и быстрыми. Идеальное парирование дает возможность мгновенно прикончить цель, после чего можно сразу продолжить связку, состоящую вплоть до четырех последовательных цепочных добиваний. Кроме того, геймерам стоит активнее использовать интерактивное окружение (разрушаемые объекты и выступы стен).

— рассказал Мэтт Райан во время утечки с презентации.

Те, кто уже смог лично оценить кадры ремейка вживую, также делятся впечатлениями. По их словам в Black Flag Resynced исчезло традиционное громоздкое кольцевое меню выбора арсенала из правого верхнего угла. Его место занял лаконичный интерфейс в нижних углах экрана для моментальной и свободной смены холодного или огнестрельного оружия прямо по ходу заварушки. Существенно изменилось и само ощущение скорости боев. Эдвард двигается на экране намного энергичнее, чем его классическая версия из 2013 года, а недружелюбные матросы будут снабжены цветными визуальными маркерами, чтобы пиратам-игрокам было легче определять неблокируемые удары противников и уровень опасности угрозы.

Смогут ли новые геймплейные решения разработчиков порадовать ветеранов-ассасинов, узнаем уже скоро. Первая полноценная трансляция с деталями игры состоится уже в этот четверг. Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced по предварительным данным назначен на 9 июля 2026 года.