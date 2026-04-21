Новые утекшие скриншоты ремейка Assassin's Creed: Black Flag показывают Эдварда и его жену

Информационная брешь в "судне" Ubisoft всё никто не может залатать... Новые утечки по ремейку классической Black Flag льются бесконечным потоком, буквально не давая передохнуть обычным фанатам. И хотя игрокам нужно подождать всего пару дней до официального анонса проекта, в сети появилась еще одна крайне любопытная порция материалов, позволяющих лично оценить графический скачок переиздания.
Как мы уже сообщали в прошлых новостях, первые слитые кадры трейлера на движке впечатляли проработкой массовки и локаций. В этот раз, на платформе Reddit пользователь под ником ZamnBoii опубликовал новый слитый постановочный скриншот из Assassin's Creed: Black Flag Resynced. В этот раз был взят кадр из кат-сцены прямо сравнивается со своей оригинальной версией из базовой игры. На скриншотах изображена знаменитая сюжетная вставка в спальне между главным героем, пиратом Эдвардом Кенуэем, и его женой Кэролайн.
Ремейк получил совершенно новую модель освещения, изменившую общую цветокоррекцию, высокополигональные обновленные модели персонажей, а также абсолютно новые текстуры лиц героев с детально проработанными эмоциями. Переработке подверглись даже материалы одежды и окружения комнаты.
Вдобавок к этому, в руки к датамайнерам попал зацикленный фоновый GIF-фрагмент, вырезанный из секретного рекламного письма Ubisoft, в котором должен присутствовать официальный счетчик обратного отсчета до презентации. Изображение демонстрирует живописные лесные пейзажи проекта. Похоже, что игровая карта будет не просто осовременена, но и ощутимо расширена по сравнению с оригиналом — например, Эдвард сможет бесшовно зайти глубоко в плотные дикие джунгли позади городской части Гаваны.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced представят в четверг, 23 апреля, а полноценный выход пиратского экшена запланирован на лето этого года.
Судя по картинке
в старой игре смогли показать молодую пару, несмотря на графику того времени, а в новой что жену жизнь потрепала, что Эдвард выглядит, как будто ему уже далеко за 30, причем если бы не гладкость кожи вокруг рта и в районе носа, можно было бы и 40 дать. Улучшения не туда пошли?
выглядит как то всратенько для 2026 и крупной студии, заслуженно их акции падают
на ремастер скорее походит чем на ремейк..
ДЛБОЕБЫ СКРИН НА УРОВНЕ НОКИЯ ФОНАРИК ,В 4 К ВСЕ БУДЕТ ЧЕТКО
ну кто ожидал графон 2026, не стоило было завышать ожидания, но в 2к на ультрах будет норм аля 2019 год, все же лучше во много раз чем орига нынче 13 года , жду 100%