Новые утекшие скриншоты ремейка Assassin's Creed: Black Flag показывают Эдварда и его жену

Информационная брешь в "судне" Ubisoft всё никто не может залатать... Новые утечки по ремейку классической Black Flag льются бесконечным потоком, буквально не давая передохнуть обычным фанатам. И хотя игрокам нужно подождать всего пару дней до официального анонса проекта, в сети появилась еще одна крайне любопытная порция материалов, позволяющих лично оценить графический скачок переиздания.

Как мы уже сообщали в прошлых новостях, первые слитые кадры трейлера на движке впечатляли проработкой массовки и локаций. В этот раз, на платформе Reddit пользователь под ником ZamnBoii опубликовал новый слитый постановочный скриншот из Assassin's Creed: Black Flag Resynced. В этот раз был взят кадр из кат-сцены прямо сравнивается со своей оригинальной версией из базовой игры. На скриншотах изображена знаменитая сюжетная вставка в спальне между главным героем, пиратом Эдвардом Кенуэем, и его женой Кэролайн.

Ремейк получил совершенно новую модель освещения, изменившую общую цветокоррекцию, высокополигональные обновленные модели персонажей, а также абсолютно новые текстуры лиц героев с детально проработанными эмоциями. Переработке подверглись даже материалы одежды и окружения комнаты.

Вдобавок к этому, в руки к датамайнерам попал зацикленный фоновый GIF-фрагмент, вырезанный из секретного рекламного письма Ubisoft, в котором должен присутствовать официальный счетчик обратного отсчета до презентации. Изображение демонстрирует живописные лесные пейзажи проекта. Похоже, что игровая карта будет не просто осовременена, но и ощутимо расширена по сравнению с оригиналом — например, Эдвард сможет бесшовно зайти глубоко в плотные дикие джунгли позади городской части Гаваны.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced представят в четверг, 23 апреля, а полноценный выход пиратского экшена запланирован на лето этого года.