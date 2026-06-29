Новый трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced демонстрирует улучшения для PS5 Pro

Как и большинство новых AAA-игр, Assassin’s Creed Black Flag Resynced будет использовать возможности PS5 Pro. Таким образом, Sony подробно описала оптимизации, которые будут включены в эту версию, начиная с 9 июля.

На консолях Sony ремейк от Ubisoft будет иметь три различных графических режима. Разрешение масштабируется до 4K в каждом режиме. PS5 предложит режим производительности с частотой 60 кадров в секунду и стандартной трассировкой лучей. Как базовая консоль, так и PS5 Pro предоставят доступ к графическому режиму (30 кадров в секунду, расширенная трассировка лучей) и сбалансированному режиму (40 кадров в секунду, расширенная трассировка лучей). Что касается режима производительности на Pro, он также будет работать со скоростью 60 кадров в секунду, но на этот раз с более интенсивной трассировкой лучей.

Конечно, у PS5 Pro будут свои преимущества, включая лучшее качество изображения благодаря поддержке PSSR последнего поколения. Трассировка лучей будет улучшена на этой консоли за счёт включения глобального освещения и зеркальных отражений. Ожидайте более детализированных световых эффектов и более реалистичных отражений, при этом сохраняя оптимальную производительность. Рендеринг волос также будет улучшен на PS5 Pro.