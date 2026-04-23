Новый трейлер Black Flag Resynced знакомит с квестом "Сокровища Чёрной Бороды", созданным специально для ремейка

Ubisoft представила ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced, в котором игроков ждёт не только обновлённая версия знакомой истории, но и совершенно новый контент.

В свежем кинематографическом ролике показан квест «Сокровища Чёрной Бороды» — эксклюзивное задание, созданное специально для ремейка.

Игра полностью переработана с нуля и работает на обновлённом движке Anvil. Разработчики обещают заметно улучшенную графику, доработанный геймплей и расширенный контент.

Игроки вновь отправятся в Карибское море времён Золотого века пиратства, где в роли Эдварда Кенуэя окажутся втянуты в противостояние ассасинов и тамплиеров — конфликт, от которого зависит судьба всего пиратского мира.