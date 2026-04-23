Новый трейлер Black Flag Resynced знакомит с квестом "Сокровища Чёрной Бороды", созданным специально для ремейка

Ubisoft представила ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced, в котором игроков ждёт не только обновлённая версия знакомой истории, но и совершенно новый контент.
В свежем кинематографическом ролике показан квест «Сокровища Чёрной Бороды» — эксклюзивное задание, созданное специально для ремейка.
Игра полностью переработана с нуля и работает на обновлённом движке Anvil. Разработчики обещают заметно улучшенную графику, доработанный геймплей и расширенный контент.
Игроки вновь отправятся в Карибское море времён Золотого века пиратства, где в роли Эдварда Кенуэя окажутся втянуты в противостояние ассасинов и тамплиеров — конфликт, от которого зависит судьба всего пиратского мира.
Я понимаю что Юбисофт целуют дно, акции стоят как туалетная бумага и надо выкручиваться из ситуации, но это же не значит, что нужно просить фактически полную стоимость за старую игру, которою хорошо доработали.Старая игра она и в Африке старая игра.Баксов 20-30 хорошо, но 60 многовато.Как игрушка стала выглядеть, мне лично очень нравится, хоть и не готов давать за нее 60 бакинских
СПАСИБО за мод на графику за 60 долларов.
Не плохо выглядит, но насчет боёвки непонятно....
нафиг он нужен без озвучки?.. нет если бы ее небыло и в оригинале базара ноль, но учитывая что этим петухам было влом доозвучить готовый перевод с которым ты уже прошел игру не раз... не настолько они уж и улучшили ее чтоб это перекрыть