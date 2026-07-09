"Обратно в 2013": Assassin's Creed Black Flag Resynced вышла и получает восторженные отзывы игроков

Долгожданное возвращение легендарного пирата Эдварда Кенуэя официально состоялось. Компания Ubisoft сообщила, что сегодня, 9 июля 2026 года, глобально стартовал релиз масштабного ремейка — Assassin's Creed Black Flag Resynced. Игра уже стала доступна покупателям на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а на ПК выход традиционно смещен на вечер — доступ откроется в 17:00-18:00 по МСК.

Переосмысление золотой классики 2013 года создано на новейшей версии движка Anvil Engine. С первых минут запуска геймеры в сети начали массово делиться впечатлениями, и отзывы носят преимущественно восторженный характер. В социальных сетях активно хвалят великолепную современную графику с полной поддержкой трассировки лучей, благодаря которой тропические пейзажи и лазурные воды Карибского моря выглядят потрясающе детализированно. Консольные игроки также с облегчением отмечают плавную и стабильную работу игры в режимах производительности.

Студии, очевидно, удалось сохранить идеальный баланс ностальгии и новизны. Игровой процесс избавили от многих старых «болезней» серии. Геймеры в сети радуются переработанным секциям стелса. Утомительные задания по слежке и подслушиванию стали более снисходительными и больше не завершаются рассинхронизацией при первой же ошибке игрока. В бою разработчики сделали серьезный упор на драйвовый экшен, отбросив старый сухой RPG-статус. Схватки на саблях теперь изобилуют интуитивными жесткими добиваниями, уклонениями с таймингом, а окружающая среда легко ломается во время битв. Развитие флотилии Эдварда дополнено тремя свежими сюжетными лейтенантами-помощниками, а на фоне обновленных пиратских «Шанти» игрокам позволят завести собственного морского питомца.

Если вы готовы отправиться бороздить океанские просторы, отметим: мы уже составили исчерпывающий раздел полезных руководств для Assassin's Creed Black Flag Resynced со всеми координатами редких ресурсов, картами сокровищ и разбором обновленных механик.