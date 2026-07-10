Общая стоимость DLC для Black Flag Resynced значительно превышает стоимость самой игры

Assassin’s Creed Black Flag уже доступна, и она поставляется с серией DLC-пакетов, общая стоимость которых значительно выше, чем у самой игры. Загружаемый контент в основном состоит из косметических предметов и внутриигровых ресурсов, а не из сюжетных дополнений.

Цены каждого из DLC-пакетов, доступных на момент запуска Assassin’s Creed Black Flag Resynced, указаны ниже.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Набор для персонажа «Мастер-ассасин»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Морской набор «Мастер-ассасин»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Набор для персонажа «Адское пламя»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Морской набор «Адское пламя»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Набор для персонажа «Морской змей»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Морской набор «Морской змей»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Набор для персонажа «Шторм дракона»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Морской набор «Шторм дракона»: 9,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Набор карт: 4,99 долларов США

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ресурс-пак: 4,99 долларов США

Сумма всех вышеперечисленных DLC-пакетов составляет 89,99 долларов США, что на 30 долларов выше цены стандартного издания игры.

В Steam Assassin’s Creed Black Flag получила «смешанные» отзывы, и несколько игроков раскритиковали цены на DLC. Один пользователь заявляет:

Какой смысл покупать делюкс-версию, если сразу в игре есть DLC стоимостью 84,91 доллара, которых у вас нет?

Другой говорит:

Ну же, Ubisoft, вы просто не смогли сдержаться! Выпускаете игру за 70 евро, а в ДЕНЬ релиза вы подсовываете нам DLC-пакеты стоимостью 85 евро, которые не просто косметические, а дают вам преимущество в игровом процессе. Вот для чего существует пиратство, и я сделаю возврат!