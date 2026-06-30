ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 213 оценок

Одновременно "верна" оригиналу и "совершенно новая" игра - вот, что ждет игроков в ремейке Assassin's Creed: Black Flag

Gutsz Gutsz

Ремейк Assassin's Creed: Black Flag Resynced обещает стать уникальным мостом, соединяющим классику и современные технологии. В новом интервью для издания GamesRadar+ технический директор Юсси Маркканен и арт-директор рендеринга Николя Лопес рассказали, как именно разработчикам удалось совместить новейший движок Anvil Engine с бережным сохранением духа игры 2013 года.

Главной геймплейной революцией авторы называют структуру мира. Игроки наконец-то забудут про длительные загрузочные экраны каждый раз, когда «Галка» будет причаливать к суше. Технология движка, на котором базируется Assassin's Creed Shadows, позволили объединить морские просторы Карибского бассейна и городские колонии в единый гигантский полностью бесшовный открытый мир.

Разработчики учли недовольство части коммьюнити затяжными RPG-элементами последних игр франшизы. В ремейке Black Flag Resynced геймеры больше не будут страдать от цифровых уровней и скучной "полосковой" прокачки.

Мы перешли к современной хитбокс-системе, сделав бой более отзывчивым. По духу это похоже на оригинал, где всё решало ваше положение и правильный тайминг парирований. Почти с самого старта у Эдварда есть весь спектр его движений; игроку предстоит полагаться лишь на свои навыки и умело использовать интерактивное окружение по-пиратски: например, резко стягивать стрелков с крыш крюком.

— рассказал Маркканен.

Уделили внимание и проработке исследования. Несмотря на то что центральный нарратив Кенуэя остался оригинальным, мир вокруг оброс колоссальным объемом побочного контента: от новых локаций и квестов на безымянных островах, до глубоких вертикальных погружений в рамках продвинутого дайвинга под воду.

Кстати, если вас интересуют технологические прелести не только графического движка и геймплея, то вы можете оценить грандиозную проработку акустики, которые авторы приготовили для ремейка:

Никакого реализма, только Джон Уик и Dolby Atmos: аудиодиректор Black Flag Resynced раскрыл секреты звука в ремейке

Выход Assassin's Creed: Black Flag Resynced намечен на 9 июля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

7
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
DarkStel

Думаю стоит попробовать, последняя игра серии которая мне зашла как ни как.

2
AlexFoRestor

Обязательно куплю копию. Как ни крути, а Эдуард - один из лучших персонажей серии, будет интересно посмотреть на новое воплощение, пусть даже сюжет мало чем будет отличаться

2
askazanov

Жду только на зелёном

1
Ricco95

дрочь и перекаты, которых не было в оригинале, вот что ждёт. боёвка и в оригинале была тыкательной, а тут ковырятельная.. и смысл был в этом ремейке?!

Пользователь ВКонтакте

Разьеби здесь все мы же трилиардеры // Qwe Rty