Официально: Assassin's Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля

Ubisoft подтвердила дату официального анонса Assassin's Creed Black Flag Resynced, который состоится на этой неделе в рамках специальной презентации.
Презентация Assassin's Creed Black Flag Resynced: Worldwide Reveal Showcase будет доступна для просмотра в этот четверг, 23 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Поклонники Assassin's Creed смогут посмотреть трансляцию на YouTube и увидеть, что именно Ubisoft приготовила для этой обновлённой версии своей любимой пиратской игры.
ждем одну из лучших частей с новой графикой.)
Самая скучная часть
Неужели Юбики смогли таки сделать хоть один ремейк [а не ремастер], тут конечно вопрос в качестве и вообще механиках, наверняка тонну го*на и сервисов из магазина прикрутят, но это уже посмотрим.
По сути единственная игра от Юбисофт за многие годы которая мне действительно интересна и хочется что бы Юбисофт хотя бы в этот раз сделали все нормально.
отлично
русская локализация мимо, да?)