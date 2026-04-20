Официально: Assassin's Creed Black Flag Resynced покажут 23 апреля

Ubisoft подтвердила дату официального анонса Assassin's Creed Black Flag Resynced, который состоится на этой неделе в рамках специальной презентации.

Презентация Assassin's Creed Black Flag Resynced: Worldwide Reveal Showcase будет доступна для просмотра в этот четверг, 23 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Поклонники Assassin's Creed смогут посмотреть трансляцию на YouTube и увидеть, что именно Ubisoft приготовила для этой обновлённой версии своей любимой пиратской игры.