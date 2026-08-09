Опасный эксперимент Ubisoft: Assassin's Creed Black Flag Resynced получит новое сюжетное DLC про Эдварда

Популярный игровой блогер и инсайдер Jorraptor поделился порцией свежих подробностей о проекте Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Судя по утечке, разработчики готовят для игроков немало сюрпризов как приятных, так и выставляющих определенные жесткие рамки.

Что стало известно:

Режим «Новая игра+»: Официально подтвержден и прямо сейчас находится в активной разработке.

Новый уровень сложности: Появится в игре с выходом будущих обновлений.

Без мультиплеера и Freedom Cry: Ремейка сетевого режима и сюжетного дополнения «Крик свободы» с Адевале ждать не стоит.

Ограничения боевой системы: Специфическая механика боя со Скрытым клинком не появится в ближайшее время, так как ее полноценная реализация требует слишком огромных ресурсов.

Повтор миссий: Функция перепрохождения отдельных заданий пока находится на стадии обсуждения.

Новый сюжет про Эдварда:

Самым главным стала информация о разработке совершенно нового сюжетного DLC. Оно будет полностью посвящено Эдварду Кенуэю и должно существенно расширить его историю. Однако эта новость вызвала неоднозначную реакцию в фанатском сообществе.

На фоне последних нарративных трендов и экспериментов Ubisoft многие игроки всерьез опасаются за наследие легендарного пирата. Есть большие риски, что попытка переписать или «дополнить» каноничную историю Эдварда спустя столько лет может только навредить образу одного из самых любимых ассасинов в серии.