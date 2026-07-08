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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 230 оценок

Опять серый вместо черного: эксперты раскритиковали реализацию HDR в ремейке Assassin's Creed Black Flag

Gruz_ Gruz_

В последние годы качественная настройка HDR в играх стала редкостью, и грядущий ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced от Ubisoft не нарушил эту сомнительную традицию. Специалисты профильного канала GamingTech, протестировавшие версию игры для PS5 Pro, пришли к неутешительным выводам относительно качества картинки.

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По данным технического анализа, проект страдает от типичной для тайтлов Ubisoft проблемы:

  • Завышенный уровень черного: вместо глубокого черного цвета игра выдает темно-серые оттенки. Из-за этого владельцы OLED-панелей не смогут оценить максимальный контраст.
  • Игнорирование калибровки PS5: игра полностью игрирует системные настройки HDR консоли. Пользователям придется вручную выставлять пиковую яркость в меню самого ремейка.

Тем не менее эксперты отмечают, что ситуация не критична — картинка не выглядит «замыленной» или «молочной», как в некоторых других неудачных релизах. Для исправления ситуации GamingTech подготовили таблицу с рекомендациями для режимов HGiG и Dynamic Tone Mapping.

Официальный релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced на PS5, Xbox Series X/S и ПК состоится 9 июля 2026 года.

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Комментарии:  21
Ваш комментарий
Gameslinger

проблемы консольщиков белую расу не интересуют

17
Azimut zvuk

А играл в Мираж кто?Стоит начинать?

1
Vinden

Печально

1
DesolateHeman

Владельцы oled : а там есть серый?

caliskan

Ну на ПК RenoDX запилят который все проблемы пофиксит. В крайнем случае можно RTX HDR использовать. Хотя не думаю что в этой игре сильно нужен черный цвет. Это не хоррор

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