Оригинальная Black Flag достигла рекордного количества игроков в Steam за 2 года на фоне анонса ремейка

Assassin’s Creed Black Flag Resynced уже сейчас обещает стать одним из лучших современных релизов Ubisoft, и фанаты с нетерпением ждут возможности погрузиться в первый крупный ремейк студии.

В преддверии релиза студия поделилась множеством обнадёживающей информации, и ажиотаж вокруг ремейка ощутим, что подтверждается продолжающимся возрождением оригинальной Assassin’s Creed Black Flag.

В настоящее время оригинальная Assassin’s Creed 4 демонстрирует самые высокие показатели в Steam за более чем 2 года. На момент написания статьи в игре активно 2149 игроков, но в начале этого месяца пиковое количество игроков превысило 3500.

Для сравнения, в последний раз Assassin’s Creed Black Flag достигала аналогичных показателей в феврале 2024 года, когда пиковое количество одновременных игроков в Steam составило 3594 человека. Эти цифры ещё интереснее того факта, что Ubisoft не предлагала скидок или распродаж на Assassin’s Creed 4.

Игра по-прежнему продаётся в Steam по цене 40 долларов, поэтому эти цифры указывают на то, что игроки либо возвращаются к игре, либо покупают её по полной цене в ожидании ремейка.

Не секрет, что Black Flag уже давно является любимой игрой Ubisoft среди фанатов. После выхода в 2013 году игра была встречена с исключительным энтузиазмом и получила высокую оценку за свежий подход к серии. С тех пор любовь к этой части только выросла, поэтому, возможно, неудивительно, что игроки возвращаются к ней в таком огромном количестве.

Кроме того, команда Assassin’s Creed Black Flag Resynced скоро проведёт официальную сессию вопросов и ответов на Reddit. У фанатов будет возможность напрямую пообщаться с разработчиками и задать вопросы о предстоящей игре.