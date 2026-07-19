Оригинальный код Assassin's Creed Black Flag оказался бесполезен для ремейка Ubisoft

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced рассказали, что работа над ремейком оказалась гораздо сложнее, чем простое обновление графики и перенос старой игры на современные платформы. Команде Ubisoft пришлось фактически заново создавать большую часть проекта, поскольку исходный код версии 2013 года оказался несовместим с современными технологиями.

Игровой директор Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ричард Найт в интервью YouTube-каналу JorRaptor объяснил, что команда использовала оригинальную игру в основном как источник информации и ориентир, а не как основу для новой версии.

«Мы не можем использовать код из оригинальной игры. Приятно было бы так думать, но кодовая база и технологии настолько отличаются, что нам пришлось практически все перестраивать», — рассказал Найт.

По словам разработчика, команда могла иногда использовать старые материалы в качестве временных решений или изучать исходный код, чтобы понять, как работали отдельные механики. Однако полноценного переноса систем из версии 2013 года не произошло — многие элементы пришлось создавать заново.

Это касается не только новых возможностей ремейка, включая улучшенную графику, переработанные сражения и дополнительный контент. Даже сохранение знакомой структуры оригинальной игры потребовало отдельной работы, поскольку современные версии движков и технологий сильно отличаются от тех, что использовались во времена выхода Black Flag.

Найт отметил, что такой подход дал разработчикам больше свободы: некоторые системы можно было не просто восстановить, а улучшить по сравнению с оригиналом.