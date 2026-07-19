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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 330 оценок

Оригинальный код Assassin's Creed Black Flag оказался бесполезен для ремейка Ubisoft

IKarasik IKarasik

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced рассказали, что работа над ремейком оказалась гораздо сложнее, чем простое обновление графики и перенос старой игры на современные платформы. Команде Ubisoft пришлось фактически заново создавать большую часть проекта, поскольку исходный код версии 2013 года оказался несовместим с современными технологиями.

Новая жизнь Эдварда Кенуэя - интервью с геймдиректором Assassin's Creed Black Flag Resynced

Игровой директор Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ричард Найт в интервью YouTube-каналу JorRaptor объяснил, что команда использовала оригинальную игру в основном как источник информации и ориентир, а не как основу для новой версии.

«Мы не можем использовать код из оригинальной игры. Приятно было бы так думать, но кодовая база и технологии настолько отличаются, что нам пришлось практически все перестраивать», — рассказал Найт.

По словам разработчика, команда могла иногда использовать старые материалы в качестве временных решений или изучать исходный код, чтобы понять, как работали отдельные механики. Однако полноценного переноса систем из версии 2013 года не произошло — многие элементы пришлось создавать заново.

Это касается не только новых возможностей ремейка, включая улучшенную графику, переработанные сражения и дополнительный контент. Даже сохранение знакомой структуры оригинальной игры потребовало отдельной работы, поскольку современные версии движков и технологий сильно отличаются от тех, что использовались во времена выхода Black Flag.

Найт отметил, что такой подход дал разработчикам больше свободы: некоторые системы можно было не просто восстановить, а улучшить по сравнению с оригиналом.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Hroum95

Перевожу: мы достали текстуры, прогнали через ИИ и запихнули назад в игру.)

15
Black3D

Вранье полнейшее. Куча анимаций перенесено из оригинала. Баги каким то образом остались со старой версии. Это недо-ремастер недо-ремейк. Максимально удешевить разработку это в стиле юбисофт.

9
Господин Лидер Мур

постарались на славу, спустя 20 патчей и пару длс, будет 15 из 10, пока что десяточка

3
rei_nyasha

скопировали код

а он ошибку компиляции выдает
ну ничего, пару раз в клод ии закинули

и вот уже все компилируется!

1
Mr. Frosty

Верю, поверил

1
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