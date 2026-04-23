Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 069 оценок

От абордажа утечек до триумфальной премьеры: Ubisoft официально представила ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced

Gutsz Gutsz

Даже если вы не являетесь большим фанатом серии Assassin's Creed, вы наверняка в курсе последних событий вокруг ремейка Black Flag. Французский издатель не смог сохранить интригу: почти весь анонс был досконально слит в сеть за несколько дней до полноценной мировой премьеры. Мы уже заочно знали о дате релиза, изменениях геймплея и обновленной графике. Но теперь состоялся официальный релиз живописного трейлера, который во всей красе показал то, что ранее приходилось разглядывать на мутных утекших скриншотах.

Официальная трансляция от Ubisoft окончательно подтвердила огромный массив правдивых утечек, публиковавшихся нами в последние дни:

Во время шоукейса авторы не стали скрывать гордости и прямо сравнили кадры ремейка с игрой 2013 года, продемонстрировав живой обновленный геймплей. Пиратский экшен создан на актуальной версии движка Anvil, предлагая абсолютно бесшовный открытый мир: от Карибского моря до густых джунглей, украшенных эффектами трассировки лучей и пространственным звуком Dolby Atmos. Стелс и паркур стали заметно плавнее, а управление знаменитой «Галкой» получило новые режимы альтернативного ведения огня.

Black Flag Resynced не станет банальной калькой. В кампанию вплетены эксклюзивные сюжетные арки для культовых героев, включая Чёрную Бороду и Стида Боннета, а в команду Эдварда вольются три совершенно новых офицера. Фанатов также ждут новые активности, долгожданный фоторежим, питомцы на корабле и самое главное — свежие матросские шанти. Предзаказы уже открыты: за раннюю покупку игроки получат косметический «Багряный набор Чёрной Бороды».

Стоит отметить, что ремейк выглядит на удивление свежо на фоне последних игр серии. Тотальный отказ Ubisoft от навязанных тяжелых RPG-элементов в пользу бодрого, концентрированного на сюжете экшена — это ровно то, чего сейчас больше всего хочется получить от драйвового приключения в безжалостном пиратском мире.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced запланирован на жаркое лето — 9 июля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для игры, к слову, заявлена русская локализация без дубляжа.

Black3D

Фигня полная. Текстурки и геометрию улучшили, боевка теперь со вспышками на контратаках. Убийство скрытым клинком в воздухе это фейспалм. Вообщем ни единой причины запускать это переиздание.

My life is a game

збс, жду!

Day Hawk

Эти ушлёпки ещё и русскую озвучку выпилили.

kotasha
Базовая цена проекта составит адекватные $60

Ремейк 60 баксов это адекватно цена ?

FireLion1993

Крутяк!

