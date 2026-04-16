Оцениваем обновленного Эдварда Кенуэя в новой утечке Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ubisoft в очередной раз не смогли удержать в тайне свой грядущий проект. В сети появилась убедительная утечка прямиком из официального цифрового магазина и лаунчера издательства, которая впервые показала обновленный дизайн главного героя.
Обновленная версия культовой экшен-RPG выйдет под названием Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Внимание аудитории сразу же привлек свежий промо-арт проекта: на фоне пылающего пиратского флага изображен заметно преобразившийся Эдвард Кенуэй. Вместо классического бело-синего камзола из оригинала капитан «Галки» облачен в новый, богато детализированный черно-золотой наряд. При этом рекламный текст на баннере призывает геймеров «отправиться в Карибское море» и поиграть в классическое приключение, попутно подтверждая, что новинка станет доступна подписчикам сервиса Ubisoft+ Premium в день релиза.
Слив вызвал бурную реакцию на Reddit, где новость собрала множество комментариев всего за несколько минут. Поклонники франшизы отреагировали на утечку с долей традиционной иронии. Пользователи прозвали Black Flag Resynced «худшим секретом в индустрии», намекая на то, что слухи об этой разработке курсировали годами. В то время как часть комьюнити искренне восхищается проработанным CGI-рендером Кенуэя, пытаясь угадать, станет ли черно-золотой костюм обликом по умолчанию или бонусным скином, более прагматичные игроки иронизируют над современными игровыми трендами. Геймеры заранее гадают, предложат ли в переиздании за оформление предзаказа призрачный корабль Дэйви Джонса и ездового Кракена в качестве микротранзакций.
Официальный анонс ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag должен состоится уже в ближайшее время.
Такой же безмозглый как и в ориге. Уже достала тряска по 4ке, 3 место в топе самых ужасных игр франшизы не имеет морального права на ремастр, но т.к. мы имеем дело с убейсофт мораль роли не играет, увы.
Оцениваем обновленного Эдварда Кенуэя
отлично возьму на релизе
Чего, это когда блэк флаг был экшен рпг, чет не припомню
чёткая часть не терпится пройти вновь спустя столько лет