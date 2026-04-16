Оцениваем обновленного Эдварда Кенуэя в новой утечке Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ubisoft в очередной раз не смогли удержать в тайне свой грядущий проект. В сети появилась убедительная утечка прямиком из официального цифрового магазина и лаунчера издательства, которая впервые показала обновленный дизайн главного героя.

Обновленная версия культовой экшен-RPG выйдет под названием Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Внимание аудитории сразу же привлек свежий промо-арт проекта: на фоне пылающего пиратского флага изображен заметно преобразившийся Эдвард Кенуэй. Вместо классического бело-синего камзола из оригинала капитан «Галки» облачен в новый, богато детализированный черно-золотой наряд. При этом рекламный текст на баннере призывает геймеров «отправиться в Карибское море» и поиграть в классическое приключение, попутно подтверждая, что новинка станет доступна подписчикам сервиса Ubisoft+ Premium в день релиза.

Слив вызвал бурную реакцию на Reddit, где новость собрала множество комментариев всего за несколько минут. Поклонники франшизы отреагировали на утечку с долей традиционной иронии. Пользователи прозвали Black Flag Resynced «худшим секретом в индустрии», намекая на то, что слухи об этой разработке курсировали годами. В то время как часть комьюнити искренне восхищается проработанным CGI-рендером Кенуэя, пытаясь угадать, станет ли черно-золотой костюм обликом по умолчанию или бонусным скином, более прагматичные игроки иронизируют над современными игровыми трендами. Геймеры заранее гадают, предложат ли в переиздании за оформление предзаказа призрачный корабль Дэйви Джонса и ездового Кракена в качестве микротранзакций.

Официальный анонс ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag должен состоится уже в ближайшее время.