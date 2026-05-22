Первые впечатления журналистов об Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced оказались в основном очень положительными

По словам прессы, ремейк не пытается превратить Black Flag в современную RPG по шаблону последних частей серии, а вместо этого бережно обновляет оригинал, сохраняя его дух. При этом визуально игра сделала огромный шаг вперёд — журналисты особенно хвалят плотную растительность, значительно более живые города и увеличенное количество NPC.
Среди главных изменений:
- переработанный паркур, который некоторые уже называют самым плавным в истории серии Assassin's Creed;
- отдельные кнопки для прыжка и приседания;
- улучшенная боевая система с более агрессивными врагами;
- обновлённые стелс-миссии без мгновенного провала при обнаружении;
- более плавное исследование океана без загрузок;
- возможность свободно нырять практически в любой точке карты.
Также разработчики существенно расширили контент: появились новые сюжетные линии для Чёрной Бороды, Адевале, Стеда Боннета, а также совершенно новые персонажи, которых можно завербовать в команду корабля.
При этом журналисты отмечают, что проект все ещё нуждается в полировке — часть второстепенных NPC имеет менее качественные лицевые анимации и модели по сравнению с главными героями.
Отдельно упоминается, что современная сюжетная линия с Abstergo Industries была полностью удалена, а морские сражения в основном остались верны оригиналу.
Было бы славно, если бы потом еще и русскую озвучку из старой версии смогли натянуть
Ребята, пожалуйста, мы же видели уже этот паркур, это всё та же кривая система, которая выглядит ужасно нереалистично, когда ускорение происходит не в момент отталкивания от земли, а уже в воздухе и так далее. Визуально паркур в Юнити выглядит намного красивее, даже с его полётами в невесомости, а по функционалу паркур первых частей намного лучше.
Боевая система может и была улучшена, учитывая как мало возможностей было в оригинале, вот только часть возможностей исчезла, а мечи магически исчезают, когда ты используешь пистолеты, шинбяо или проигрывается анимация добивания скрытым клинком, а затем снова магически появляются из воздуха. А залп из 4 пистолетов, насколько я слышал, теперь просто активируемая суперспособность, нажал кнопочку и всё.
В общем, единственное во что действительно верится, что открытый мир будет более наполненным, добавят больше контента, нпс, взаимодействий в открытом мире и так далее. Ну и конечно улучшат графику. Морские сражения как я слышал и видел на скриншотах, также немного улучшены были.
оригинальная часть Асасина Черный флаг считалась одной из лучших частей, странно было бы услышать, что её ремейк получился бы провальным
ЖурналЛжисты когда либо не лизали зад издателю?🤣 Они могут быть не довольны?🤣
А реальности всё наоборот. // Максим Долматов