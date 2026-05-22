Первые впечатления журналистов об Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced оказались в основном очень положительными

По словам прессы, ремейк не пытается превратить Black Flag в современную RPG по шаблону последних частей серии, а вместо этого бережно обновляет оригинал, сохраняя его дух. При этом визуально игра сделала огромный шаг вперёд — журналисты особенно хвалят плотную растительность, значительно более живые города и увеличенное количество NPC.

Среди главных изменений:

переработанный паркур, который некоторые уже называют самым плавным в истории серии Assassin's Creed;

отдельные кнопки для прыжка и приседания;

улучшенная боевая система с более агрессивными врагами;

обновлённые стелс-миссии без мгновенного провала при обнаружении;

более плавное исследование океана без загрузок;

возможность свободно нырять практически в любой точке карты.

Также разработчики существенно расширили контент: появились новые сюжетные линии для Чёрной Бороды, Адевале, Стеда Боннета, а также совершенно новые персонажи, которых можно завербовать в команду корабля.

При этом журналисты отмечают, что проект все ещё нуждается в полировке — часть второстепенных NPC имеет менее качественные лицевые анимации и модели по сравнению с главными героями.

Отдельно упоминается, что современная сюжетная линия с Abstergo Industries была полностью удалена, а морские сражения в основном остались верны оригиналу.