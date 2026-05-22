ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 150 оценок

Первые впечатления журналистов об Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced оказались в основном очень положительными

monk70 monk70

По словам прессы, ремейк не пытается превратить Black Flag в современную RPG по шаблону последних частей серии, а вместо этого бережно обновляет оригинал, сохраняя его дух. При этом визуально игра сделала огромный шаг вперёд — журналисты особенно хвалят плотную растительность, значительно более живые города и увеличенное количество NPC.

Среди главных изменений:

  • переработанный паркур, который некоторые уже называют самым плавным в истории серии Assassin's Creed;
  • отдельные кнопки для прыжка и приседания;
  • улучшенная боевая система с более агрессивными врагами;
  • обновлённые стелс-миссии без мгновенного провала при обнаружении;
  • более плавное исследование океана без загрузок;
  • возможность свободно нырять практически в любой точке карты.

Также разработчики существенно расширили контент: появились новые сюжетные линии для Чёрной Бороды, Адевале, Стеда Боннета, а также совершенно новые персонажи, которых можно завербовать в команду корабля.

При этом журналисты отмечают, что проект все ещё нуждается в полировке — часть второстепенных NPC имеет менее качественные лицевые анимации и модели по сравнению с главными героями.

Отдельно упоминается, что современная сюжетная линия с Abstergo Industries была полностью удалена, а морские сражения в основном остались верны оригиналу.

2
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Carissa7517

Было бы славно, если бы потом еще и русскую озвучку из старой версии смогли натянуть

1
AdlerHots

Ребята, пожалуйста, мы же видели уже этот паркур, это всё та же кривая система, которая выглядит ужасно нереалистично, когда ускорение происходит не в момент отталкивания от земли, а уже в воздухе и так далее. Визуально паркур в Юнити выглядит намного красивее, даже с его полётами в невесомости, а по функционалу паркур первых частей намного лучше.

Боевая система может и была улучшена, учитывая как мало возможностей было в оригинале, вот только часть возможностей исчезла, а мечи магически исчезают, когда ты используешь пистолеты, шинбяо или проигрывается анимация добивания скрытым клинком, а затем снова магически появляются из воздуха. А залп из 4 пистолетов, насколько я слышал, теперь просто активируемая суперспособность, нажал кнопочку и всё.

В общем, единственное во что действительно верится, что открытый мир будет более наполненным, добавят больше контента, нпс, взаимодействий в открытом мире и так далее. Ну и конечно улучшат графику. Морские сражения как я слышал и видел на скриншотах, также немного улучшены были.

1
Gryxa

оригинальная часть Асасина Черный флаг считалась одной из лучших частей, странно было бы услышать, что её ремейк получился бы провальным

BlindingZou

ЖурналЛжисты когда либо не лизали зад издателю?🤣 Они могут быть не довольны?🤣

Пользователь ВКонтакте

А реальности всё наоборот. // Максим Долматов