Пиратская версия Assassin's Creed: Black Flag Resynced работает хуже чем лицензионная копия игры

Специалисты из GameGPU протестировали обе версии игры и сравнили как система защиты влияет на производительность процессора.

Чтобы устранить «узкое место» в виде графического процессора, было проведено дополнительное прямое сравнительное тестирование лицензионной версии и взломанной от voices38 в низком разрешении. В тестовый стенд входили процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 и операционная система Windows 11 Business Edition с версией драйвера 610.74. Тесты проводились при разрешении 1280x720 с пресетом «Ultra High», включенным режимом трассировкой лучей и DLSS Performance с отключенной генерацией кадров, что перенесло основную часть нагрузки на ЦП.

При разрешении 720p лицензионная версия продемонстрировала среднюю частоту кадров 151 FPS, пиковые значения до 247 FPS и частоту редких событий 105 FPS. Взломанная версия от voices38 показала среднюю частоту кадров 144 FPS, пиковую — 231 FPS, а частоту редких событий — 103 FPS. Таким образом, даже при полной загрузке процессора взломанная версия была примерно на 5 % медленнее лицензионной по средней частоте кадров.