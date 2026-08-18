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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 436 оценок

Пиратская версия Assassin's Creed: Black Flag Resynced работает хуже чем лицензионная копия игры

chaospaladin chaospaladin

Специалисты из GameGPU протестировали обе версии игры и сравнили как система защиты влияет на производительность процессора.

Чтобы устранить «узкое место» в виде графического процессора, было проведено дополнительное прямое сравнительное тестирование лицензионной версии и взломанной от voices38 в низком разрешении. В тестовый стенд входили процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 и операционная система Windows 11 Business Edition с версией драйвера 610.74. Тесты проводились при разрешении 1280x720 с пресетом «Ultra High», включенным режимом трассировкой лучей и DLSS Performance с отключенной генерацией кадров, что перенесло основную часть нагрузки на ЦП.

При разрешении 720p лицензионная версия продемонстрировала среднюю частоту кадров 151 FPS, пиковые значения до 247 FPS и частоту редких событий 105 FPS. Взломанная версия от voices38 показала среднюю частоту кадров 144 FPS, пиковую — 231 FPS, а частоту редких событий — 103 FPS. Таким образом, даже при полной загрузке процессора взломанная версия была примерно на 5 % медленнее лицензионной по средней частоте кадров.

ПК 107
182
186
Комментарии:  186
Ваш комментарий
Bright Perkin

Расшифровываю. В игре непредсказуемо скачет максимальный фпс. Поэтому смотреть на него совершенно бесполезно. Отсюда же получается, что и средний фпс никакого смысла не несёт, он просто смазывает значение максимального ФПС. Вот и получается, что смотреть нужно только на Lowest 1%. В обоих случаях это одно число, т.к. если результаты отличаются менее чем на 5% то отличия игнорируются - это официальная позиция для погрешности измерений.

Обе версии работают одинаково.

149
Егор Rush

То есть все это время те кто говорили что взломанные игры лучше работают теперь идут

69
ratte88

Во-первых, никому не секрет, что ГВ создаёт доп нагрузку и снижает производительность, что ещё было ясно с первых моментов.
Во-вторых, а чё