По данным инсайдера, изначально Ubisoft планировала выпустить ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag 19 марта

В новом документе Ubisoft появилось указание на возможный перенос ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag. По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз игры может сдвинуться на несколько месяцев по сравнению с первоначальными планами.

Изначально Ubisoft рассчитывала выпустить ремейк 19 марта и только в цифровом формате. На первую неделю февраля планировался отправка "на золото". Как отмечает Хендерсон, задержка может быть связана с техническим состоянием проекта — игра, вероятно, нуждалась в дополнительной полировке и исправлении багов.

В краткосрочной перспективе перенос выглядит неприятным для фанатов, однако в долгосрочной — должен положительно сказаться на качестве финальной версии после релиза.