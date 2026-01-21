По данным инсайдера, изначально Ubisoft планировала выпустить ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag 19 марта

В новом документе Ubisoft появилось указание на возможный перенос ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag. По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз игры может сдвинуться на несколько месяцев по сравнению с первоначальными планами.
Изначально Ubisoft рассчитывала выпустить ремейк 19 марта и только в цифровом формате. На первую неделю февраля планировался отправка "на золото". Как отмечает Хендерсон, задержка может быть связана с техническим состоянием проекта — игра, вероятно, нуждалась в дополнительной полировке и исправлении багов.
В краткосрочной перспективе перенос выглядит неприятным для фанатов, однако в долгосрочной — должен положительно сказаться на качестве финальной версии после релиза.
Сейчас еще отменят
А хрен там, Ассасин же для них ЭТО СВЯТОЕ!
Эдварда в черный цвет перекрасят и не отменят))
Тем более))
Но теперь закончились ресурсы и уплыли добывать новые!
Надеюсь и это отменят...
По моим инсайдерским данным...после выхода ремейка блэтфлага...новости об инсайдах о выходе ремейка блэтфлага, будут ежедневно выходить ещё полгода...чисто на мышечной памяти ифюноу...