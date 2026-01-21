ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 913 оценок

По данным инсайдера, изначально Ubisoft планировала выпустить ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag 19 марта

monk70 monk70

В новом документе Ubisoft появилось указание на возможный перенос ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag. По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз игры может сдвинуться на несколько месяцев по сравнению с первоначальными планами.

Изначально Ubisoft рассчитывала выпустить ремейк 19 марта и только в цифровом формате. На первую неделю февраля планировался отправка "на золото". Как отмечает Хендерсон, задержка может быть связана с техническим состоянием проекта — игра, вероятно, нуждалась в дополнительной полировке и исправлении багов.

В краткосрочной перспективе перенос выглядит неприятным для фанатов, однако в долгосрочной — должен положительно сказаться на качестве финальной версии после релиза.

Комментарии:  7
Spezio

Сейчас еще отменят

TerryTrix

А хрен там, Ассасин же для них ЭТО СВЯТОЕ!

Fad454 TerryTrix

Эдварда в черный цвет перекрасят и не отменят))

TerryTrix Fad454

Тем более))

TerryTrix

Но теперь закончились ресурсы и уплыли добывать новые!

Armen 88

Надеюсь и это отменят...

3aratyctra

По моим инсайдерским данным...после выхода ремейка блэтфлага...новости об инсайдах о выходе ремейка блэтфлага, будут ежедневно выходить ещё полгода...чисто на мышечной памяти ифюноу...