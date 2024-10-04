По данным инсайдера, разработка ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag продвигается хорошо

Есть предположение, что ремейк нашумевшей Assassin's Creed 4: Black Flag находится в разработке в Ubisoft и, судя по всему, может появиться гораздо раньше, чем ожидалось. Источники, с которыми консультировался известный инсайдер индустрии Том Хендерсон, отмечают, что разработка (под кодовым названием Obsidian) идёт хорошо.
Фактически, до недавней отсрочки выхода Assassin’s Creed Shadows, которая повлияла на различные релизы компании, ожидалось, что ремейк выйдет на рынок «примерно в ноябре следующего года».
Хендерсон получил доступ к предварительному просмотру игрового процесса (но ему не было разрешено его публиковать), показывающему обновленную версию Anvil Engine в действии, когда Эдвард Кенуэй бороздил моря.
Я не поверю что это ремейк а не ремастер без пруфов. А если ремастер то боже упаси ему свет увидеть. Хватило уже ремастера 3 асасина.
Чел, игра выходила на PS4 и Xbox One в 25-30 фпс. Если это не вброс, то делают ремастер под PS5 как сони сделала c Horizon Zero down
Делают ремастер на пс5 чтоб и там он работал в 25 - 30 фпс))) Хм... а может так получится что это даже и не шутка...
Скорее всего это единственная игра, которая может хорошо продаться от этих "разработчиков".
не единственная еще Division и Сэм Фишер
Они могут ещё ремейк/ремастер фар край 3 сделать. В плане затраты/прибыль это очень сейвовый вариант и для фанатов настоящий подарок.
Есть фк3 класик едишн где пол игры на пк сломали в сравнении с оригиналом, не благодари. У юбисофт коричневый шлейф от ремастеров.
А как сломали? Я в этот классик эдишен не играл просто никогда.
Багов навалили, особенно графических. Ниче не улучшили от слова совсем.
Госпади Иисусе я надеюсь это правда. И надеюсь что сами Юбики доживут до релиза :D. Одна из лучших частей во всей серии отвечаю.
Чё там хорошего?
Там сюжет лучше чем в 3, все 😐
Дружище там хорошо всё. Геймплей, сюжет, персонажи, диалоги, пиратская атмосфера того времени, вообще всё. Даже просто когда на корабле плывёшь в открытом океане ощущаешь свободу и исключительно эстетическое удовольствие.
В дисней мульте про Симбада он тоже говорил, что типо повидал много всяких чудес и необъяснимых вещей в этом мире но ничего не сравниться с видом открытого океана. Вот тут это реально можно почувствовать.
И это последняя часть серии в которой сохранилась оригинальная механика ближнего боя которая лично для меня была просто идеальна.
Тебя в новости не смущают два слова "ремейк" и "Ебисофт"? Ибо, то, что они с игрой сделают, страшно даже немного, представить.
Ладно
было бы не плохо,главное поменьше миссий со слежкой
Я, этот ад с кустами до сих пор помню.....бррррррр.....ну на хер
Мне кажется он имел ввиду упоротые слежки на корабле(когда весь корабль все равно светится из-за свечек как бенгальская ёлка и тд и гребет в +- 50 М дистанции и это ТИПААА стэлс ) , а зелень меж прочем одна из лучших была реализована в этой игре, как и море... не то что потом спрайтовые кустики(это если что- плоская херь, когда ты крутишься она крутиться в твою сторону создавая иллюзию объёма, если коротко- самый дешманский ход)..
а кто ремейк делают? Создатели миража? Монреаль делают Хекс ( надеюсь про красивую ведьмочку) , кьюбек которые делают худшие части асасина вот Шадов свой высирают, кто там еще?
Боюсь разочаровать, но hex будет самой инклюзивной и гейской игрой
после пiздеца что происходит там я думаю большой шанс что могут сделать все по красоте, время еще есть
Она ещё недостаточно устарела а они ремейк делают // Александр Мухонько
11 лет недостаточно? надо лет 50?
А у них больше ничего не осталось. Прынца вон 5 лет делают, а даже конь не валялся. А тут хоть какой то шанс, потому что не устарела // Александр Ковалёв
Ты в игру заходил?
Я вот заходил недавно, и графика там реально устарела, тени, освещение...всё это выглядит очень старым хотя когда играл это была хорошая игра по графике
Да, ох уж эти УСТАРЕВШИЕ pcss тени которые выглядят всего навсего лучше абсолютно любой современной технологии построения теней просто потому что нвидия все это бросила и начала продвигать АрТи головного мозга. А это БОГОМЕРЗКОЕ hbao затенение которое является современным стандартом и дефолтом для многих игр, ФУ. А ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ MSAA сглаживание которое своей чёткостью водит по губам длсс, УЖАС. А этот УБОГИЙ PHYSX дым который выглядит часто лучше современного воксельного дыма, А ПОЗОРНЫЕ Nvidia Godrays которые сейчас невозможно увидеть ни в одной игре потому что разработчики просто забили и говорят "соси бибу либо ВКЛЮЧИ аРтИ если хочешь лучи которые были 10 лет назад 👺".
🤦.
Не кукарекай петушок
Я заходил в игру недавно, я знаю эту графику, она выглядит старо для современных игр
Ну вы поняли, Черный Флаг это пират.
играл созданная для пиратов, во всех смыслах
Ремейки хороших частей Ассасина и Сплинтер целл единственное что может спасти юбисофт
Пажажажа нинаааадаааа // Роман Непомнящий
Последний годный ассасин, как по мне (хотя, еще тот, что в Париже, был ничего). Видимо, убики и сами это прекрасно понимают. И решили срубить баблишка на прошлых заслугах, тем более, что черный самурай, судя по всему, тоже не окупится, как и ААААА гриндилка про пиратов.
париж уже попахивал не тем особенно шмотом как в лутер шутерах
Ubisoft здорового человека
"Хендерсон получил доступ к предварительному просмотру игрового процесса" и что? Сказать ему нечего по этому поводу?) Ремейки Принца Персии и Splinter Cell тоже в разработке и всё хорошо?) Ubisoft помойка,ждать от них хороших игр или хороших ремейков не стоит,разочаруетесь.