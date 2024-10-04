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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 8 896 оценок

По данным инсайдера, разработка ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag продвигается хорошо

monk70
Новости

Есть предположение, что ремейк нашумевшей Assassin's Creed 4: Black Flag находится в разработке в Ubisoft и, судя по всему, может появиться гораздо раньше, чем ожидалось. Источники, с которыми консультировался известный инсайдер индустрии Том Хендерсон, отмечают, что разработка (под кодовым названием Obsidian) идёт хорошо.

Фактически, до недавней отсрочки выхода Assassin’s Creed Shadows, которая повлияла на различные релизы компании, ожидалось, что ремейк выйдет на рынок «примерно в ноябре следующего года».

Хендерсон получил доступ к предварительному просмотру игрового процесса (но ему не было разрешено его публиковать), показывающему обновленную версию Anvil Engine в действии, когда Эдвард Кенуэй бороздил моря.

25
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
intol

Я не поверю что это ремейк а не ремастер без пруфов. А если ремастер то боже упаси ему свет увидеть. Хватило уже ремастера 3 асасина.

14
Porsche911GT3RS

Чел, игра выходила на PS4 и Xbox One в 25-30 фпс. Если это не вброс, то делают ремастер под PS5 как сони сделала c Horizon Zero down

2
Александр Дантес Porsche911GT3RS

Делают ремастер на пс5 чтоб и там он работал в 25 - 30 фпс))) Хм... а может так получится что это даже и не шутка...

1
Akalaka

Скорее всего это единственная игра, которая может хорошо продаться от этих "разработчиков".

4
WerGC

не единственная еще Division и Сэм Фишер

-1
SexualHarassmentPanda WerGC

Они могут ещё ремейк/ремастер фар край 3 сделать. В плане затраты/прибыль это очень сейвовый вариант и для фанатов настоящий подарок.

0
intol SexualHarassmentPanda

Есть фк3 класик едишн где пол игры на пк сломали в сравнении с оригиналом, не благодари. У юбисофт коричневый шлейф от ремастеров.

1
SexualHarassmentPanda intol

А как сломали? Я в этот классик эдишен не играл просто никогда.

0
intol SexualHarassmentPanda

Багов навалили, особенно графических. Ниче не улучшили от слова совсем.

0
SexualHarassmentPanda

Госпади Иисусе я надеюсь это правда. И надеюсь что сами Юбики доживут до релиза :D. Одна из лучших частей во всей серии отвечаю.

4
jkfjghkk

Чё там хорошего?

-3
intol jkfjghkk

Там сюжет лучше чем в 3, все 😐

-4
SexualHarassmentPanda jkfjghkk

Дружище там хорошо всё. Геймплей, сюжет, персонажи, диалоги, пиратская атмосфера того времени, вообще всё. Даже просто когда на корабле плывёшь в открытом океане ощущаешь свободу и исключительно эстетическое удовольствие.

В дисней мульте про Симбада он тоже говорил, что типо повидал много всяких чудес и необъяснимых вещей в этом мире но ничего не сравниться с видом открытого океана. Вот тут это реально можно почувствовать.

И это последняя часть серии в которой сохранилась оригинальная механика ближнего боя которая лично для меня была просто идеальна.

13
RattyCarina

Тебя в новости не смущают два слова "ремейк" и "Ебисофт"? Ибо, то, что они с игрой сделают, страшно даже немного, представить.

4
jkfjghkk SexualHarassmentPanda

Ладно

0
WerGC

было бы не плохо,главное поменьше миссий со слежкой

2
RASTA PAHAN

Я, этот ад с кустами до сих пор помню.....бррррррр.....ну на хер

0
Ang Dark RASTA PAHAN

Мне кажется он имел ввиду упоротые слежки на корабле(когда весь корабль все равно светится из-за свечек как бенгальская ёлка и тд и гребет в +- 50 М дистанции и это ТИПААА стэлс ) , а зелень меж прочем одна из лучших была реализована в этой игре, как и море... не то что потом спрайтовые кустики(это если что- плоская херь, когда ты крутишься она крутиться в твою сторону создавая иллюзию объёма, если коротко- самый дешманский ход)..

2
StrelitziaReg

а кто ремейк делают? Создатели миража? Монреаль делают Хекс ( надеюсь про красивую ведьмочку) , кьюбек которые делают худшие части асасина вот Шадов свой высирают, кто там еще?

1
crim11

Боюсь разочаровать, но hex будет самой инклюзивной и гейской игрой

5
StrelitziaReg crim11

после пiздеца что происходит там я думаю большой шанс что могут сделать все по красоте, время еще есть

-2
Пользователь ВКонтакте

Она ещё недостаточно устарела а они ремейк делают // Александр Мухонько

0
Akaias84

11 лет недостаточно? надо лет 50?

-3
Пользователь ВКонтакте

А у них больше ничего не осталось. Прынца вон 5 лет делают, а даже конь не валялся. А тут хоть какой то шанс, потому что не устарела // Александр Ковалёв

-2
KOCMOC42

Ты в игру заходил?
Я вот заходил недавно, и графика там реально устарела, тени, освещение...всё это выглядит очень старым хотя когда играл это была хорошая игра по графике

-8
intol KOCMOC42

Да, ох уж эти УСТАРЕВШИЕ pcss тени которые выглядят всего навсего лучше абсолютно любой современной технологии построения теней просто потому что нвидия все это бросила и начала продвигать АрТи головного мозга. А это БОГОМЕРЗКОЕ hbao затенение которое является современным стандартом и дефолтом для многих игр, ФУ. А ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ MSAA сглаживание которое своей чёткостью водит по губам длсс, УЖАС. А этот УБОГИЙ PHYSX дым который выглядит часто лучше современного воксельного дыма, А ПОЗОРНЫЕ Nvidia Godrays которые сейчас невозможно увидеть ни в одной игре потому что разработчики просто забили и говорят "соси бибу либо ВКЛЮЧИ аРтИ если хочешь лучи которые были 10 лет назад 👺".

🤦.

9
KOCMOC42 intol

Не кукарекай петушок

Я заходил в игру недавно, я знаю эту графику, она выглядит старо для современных игр

-1
FairUlu

Ну вы поняли, Черный Флаг это пират.

0
Темный-Властелин

играл созданная для пиратов, во всех смыслах

-2
Shimuto

Ремейки хороших частей Ассасина и Сплинтер целл единственное что может спасти юбисофт

0
Пользователь ВКонтакте

Пажажажа нинаааадаааа // Роман Непомнящий

-1
Aellie

Последний годный ассасин, как по мне (хотя, еще тот, что в Париже, был ничего). Видимо, убики и сами это прекрасно понимают. И решили срубить баблишка на прошлых заслугах, тем более, что черный самурай, судя по всему, тоже не окупится, как и ААААА гриндилка про пиратов.

-1
Дмитрий Ильюченко

париж уже попахивал не тем особенно шмотом как в лутер шутерах

0
Keshlook

Ubisoft здорового человека

-1
Serj77777

"Хендерсон получил доступ к предварительному просмотру игрового процесса" и что? Сказать ему нечего по этому поводу?) Ремейки Принца Персии и Splinter Cell тоже в разработке и всё хорошо?) Ubisoft помойка,ждать от них хороших игр или хороших ремейков не стоит,разочаруетесь.

-2