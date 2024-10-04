По данным инсайдера, разработка ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag продвигается хорошо

Есть предположение, что ремейк нашумевшей Assassin's Creed 4: Black Flag находится в разработке в Ubisoft и, судя по всему, может появиться гораздо раньше, чем ожидалось. Источники, с которыми консультировался известный инсайдер индустрии Том Хендерсон, отмечают, что разработка (под кодовым названием Obsidian) идёт хорошо.

Фактически, до недавней отсрочки выхода Assassin’s Creed Shadows, которая повлияла на различные релизы компании, ожидалось, что ремейк выйдет на рынок «примерно в ноябре следующего года».

Хендерсон получил доступ к предварительному просмотру игрового процесса (но ему не было разрешено его публиковать), показывающему обновленную версию Anvil Engine в действии, когда Эдвард Кенуэй бороздил моря.