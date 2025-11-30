По данным инсайдера, в ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag уберут экраны загрузки, улучшат карту, интерфейс и погоду

Инсайдеры продолжают делиться подробностями о возможном переиздании Assassin’s Creed 4: Black Flag, популярной пиратской части серии. По свежим данным, которыми поделился инсайдер j0nathan, разработчики планируют несколько заметных улучшений:

Продвинутые погодные эффекты, выполненные в духе Assassin’s Creed Shadows

Отсутствие загрузочных экранов — перемещение по миру станет полностью бесшовным

Обновлённое главное меню с современным интерфейсом

Переделанная карта — не больше и не меньше по размеру, но более насыщенная, детальная и наполненная активностями

Как и всегда в случае с неофициальной информацией, стоит сохранять здоровый скепсис и ждать официальных анонсов.