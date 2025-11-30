По данным инсайдера, в ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag уберут экраны загрузки, улучшат карту, интерфейс и погоду

Инсайдеры продолжают делиться подробностями о возможном переиздании Assassin’s Creed 4: Black Flag, популярной пиратской части серии. По свежим данным, которыми поделился инсайдер j0nathan, разработчики планируют несколько заметных улучшений:
- Продвинутые погодные эффекты, выполненные в духе Assassin’s Creed Shadows
- Отсутствие загрузочных экранов — перемещение по миру станет полностью бесшовным
- Обновлённое главное меню с современным интерфейсом
- Переделанная карта — не больше и не меньше по размеру, но более насыщенная, детальная и наполненная активностями
Как и всегда в случае с неофициальной информацией, стоит сохранять здоровый скепсис и ждать официальных анонсов.
Лучше убрать вот это бла-бла-бла и выпустить игру. Мудаки чертовы.
Вот бы еще рогу в комплекте...
Это хорошо, но по факту ремейк по блэк флагу не нужен, там графика особо не уступает современной. Лучше бы сделали ремейк второй части + бразерхуд, перенесли бы Италию и Эцио на современный движок, вот это было бы интересно.
Убрать бы миссии с преследованием?
Эмммм. В игре прикольная история, ни по сути это ультрадрочильня. И это не те изменения, ради которых стоит погружаться в эту дрочильню снова
Надеюсь, что и графоний подвезут полный, а не только погоду!)
Но добавят Der'муво