Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 840 оценок

По данным инсайдера, в ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag уберут экраны загрузки, улучшат карту, интерфейс и погоду

monk70

Инсайдеры продолжают делиться подробностями о возможном переиздании Assassin’s Creed 4: Black Flag, популярной пиратской части серии. По свежим данным, которыми поделился инсайдер j0nathan, разработчики планируют несколько заметных улучшений:

  • Продвинутые погодные эффекты, выполненные в духе Assassin’s Creed Shadows
  • Отсутствие загрузочных экранов — перемещение по миру станет полностью бесшовным
  • Обновлённое главное меню с современным интерфейсом
  • Переделанная карта — не больше и не меньше по размеру, но более насыщенная, детальная и наполненная активностями

Как и всегда в случае с неофициальной информацией, стоит сохранять здоровый скепсис и ждать официальных анонсов.

Trofikus

Лучше убрать вот это бла-бла-бла и выпустить игру. Мудаки чертовы.

OSTTDK

Вот бы еще рогу в комплекте...

Altered

Это хорошо, но по факту ремейк по блэк флагу не нужен, там графика особо не уступает современной. Лучше бы сделали ремейк второй части + бразерхуд, перенесли бы Италию и Эцио на современный движок, вот это было бы интересно.

spaMER_ID

Убрать бы миссии с преследованием?

Aleksey Aleshka

Эмммм. В игре прикольная история, ни по сути это ультрадрочильня. И это не те изменения, ради которых стоит погружаться в эту дрочильню снова

hamshut

Надеюсь, что и графоний подвезут полный, а не только погоду!)

DarkPadavan

Но добавят Der'муво